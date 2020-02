Česko zakázalo pre koronavírus priame lety do Číny, chce znížiť hrozbu rozšírenia vírusu

Zákaz platí na dobu neurčitú

Evakuovaní Česi a Slováci podstúpia vyšetrenie

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Česká vláda v pondelok schválila zákaz priamych letov medzi Čínou a Českou republikou. Chce tak znížiť hrozbu rozšírenia koronavírusu. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz s tým, že priame linky by mali prestať lietať od nedele 9. februára.Zatiaľ nie je známe, ako dlho bude zákaz platiť. "Zatiaľ je to na dobu neurčitú. Situáciu budeme vyhodnocovať," vyjadril sa pred rokovaním vlády minister zdravotníctva Adam Vojtěch, podľa ktorého je opatrenie dočasné a závisí od toho, ako sa bude "infekcia ďalej vyvíjať, kedy bude kulminovať a ako sa bude Číne dariť s ňou bojovať". Zákaz si podľa ministra "vyžaduje situácia".Medzi Prahou a Čínou týždenne pravidelne lieta 10 priamych liniek, ktoré prevádzkujú tri čínske aerolínie, povedal Vojtěch. Pravidelné lety do Číny už skôr prerušili letecké spoločnosti ako British Airways, Air France či Lufthansa.Minister tiež informoval, že v priebehu dňa podstúpia vyšetrenia evakuovaní Česi, ktorí spolu s dvomi Slovákmi po polnoci prileteli z Číny do Prahy. V súčasnosti sú v karanténe a večer by mali byť známe ich výsledky, dodal.Koronavírus si celosvetovo vyžiadal už viac ako 17-tisíc nakazených a vyše 360 mŕtvych. V Českej republike testovali na koronavírus 38 ľudí a všetci mali dosiaľ negatívne výsledky.