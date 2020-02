Slováci si opäť podmanili Carnegie Hall

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2020 (Webnoviny.sk) -"Je mnoho ľudí, ktorí hýbu väčšími celkami, čo majú radi hudbu. Ale nie je veľa ľudí, ktorí niečo pre hudobnú scénu aj reálne robia. Preto moje poďakovanie patrí Ivanovi Korčokovi, veľvyslancovi v USA, ktorý je autorom tejto myšlienky prezentovať naše kultúrne formáty a bohatstvo na scéne Carnegie Hall v New Yorku," povedal Martin Valihora a dodal: "Je to veľmi odvážny a dôležitý krok pre vývoj našej hudobnej scény, aby sa mohla prezentovať aj v zahraničí, v spojení s medzinárodnou scénou a na tej najprestížnejšej platforme. Je to unikát ponúkať našu kultúru spôsobom vzbudzovania záujmu aj pre americké publikum a nie iba ho darovať pre úzku skupinu. Pán veľvyslanec prináša nový rozmer prezentácie, ktorý má nesmiernu váhu a dôležitosť aj pre celkový vývoj vzťahov na kultúrnej báze medzi oboma krajinami.""Koncert bol venovaný Slovákom a úžasnému mestu New York, ktoré vytvorilo zázemie a platformu kozmopolitnému a tvorivému spoločenstvu umelcova stalo sa zázemím celosvetovej kultúry," povedal na margo koncertu Martin Valihora, hudobník, ktorý je známy práve spájaním výnimočných umelcov do rôznych projektov. "Spájanie sa cez spoločné zážitky hudobnej spolupráce našich krajín vnímame ako silný akt podania si rúk so svetom na tej najjemnejšej úrovni," dodal.Na koncerte v newyorskej Carnegie Hall sa predstavilo viacero slovenských etablovaných hudobníkov z rôznych oblastí a koncertné putovanie popredných osobností slovenskej hudobnej scény zahŕňalo jazz, blues, ľudovú hudbu, etno a aj zázemie klasickej hudby.Úvod koncertu patrik kvartetu Martina Valihoru, ktorý je už od svojho štúdia na Berklee College of Music v Bostone súčasťou nielen slovenskej, ale i newyorskej a medzinárodnej jazzovej scény. Slovenským hosťom bol v tomto prípade jeden z najvýraznejších slovenských inštrumentalistov v hre na saxofón Radovan Tariška. New York zastupovali hostia z domácej jazzovej scény – gitarista Ron Affif a saxofonista Marcus Strickland. Ten vystúpil aj na ostatnej jesennej edícii One Day Jazz Festivalu vo viacerých slovenských mestách.Ján Berky Mrenica ml. vzal so svojím ľudovým kvartetom divákov do sveta folklóru a fúzií rôznych hudobných spojení. "Jeho temperament a vášeň k hudbe je absolútne určujúci element v jeho interpretácii," povedal M. Valihora. Neopakovateľný zážitok priniesli divákom aj ďalší hostia koncertu – dirigent, skladateľ a hráč na klávesové nástroje Peter Breiner a slovenský jazzový a bluesový spevák Peter Lipa.Inzercia