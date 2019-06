Česko zapĺňajú haly, priemyselné budovy vynášajú viac než byty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 22. júna (TASR) - Sklady, logistické centrá a výrobné haly zarábajú v Česku v pomere k nákladom na výstavbu a prevádzku viac než v Nemecku a vynášajú omnoho viac než byty či kancelárie. Výsledkom je, že aj keď je už zastavené kvantum plochy, stavia sa ďalej.citoval Lubora Svobodu, jedného zo zakladateľov českého fondu Arete, server novinky.cz.Priemyselné stavby v Česku stoja už na ploche s rozlohou 7,7 milióna štvorcových metrov (m2). Každý rok pribudne takmer 400.000 m2. Laik si to už ani nevie predstaviť, len vidí, že ako huby po daždi rastú ďalšie haly.povedal Svoboda.Za najistejšiu a najperspektívnejšiu z pohľadu investorov do priemyselných nehnuteľností považuje Svoboda výrobu, logistika je zasa pružnejšia a platí o niečo vyššie nájomné. Podľa analýzy Arete je priemerná výnosnosť priemyselných nehnuteľností v Česku oproti Nemecku minimálne o percento vyššia.vysvetlil Svoboda. To znamená, že developer stavia ešte skôr, než má dohodnutých nájomcov a predpokladá, že firmy do jeho areálu prídu. A ony aj prichádzajú.Priemyselné nehnuteľnosti na vybraných miestach v Česku vynášajú 5,5 % ročne, kancelárie 4,5 %. Lukratívny biznis však zároveň vytláča z pozemkov miestnych farmárov.povedal 55-ročný farmár Josef Ch. z Horných Počerníc.dodal s tým, že už nie je nikto, od koho by sa dala prenajať pôda. Josef musel vypratať aj roky prenajatú veľkú stodolu pri Sataliciach. Vytlačil ho neporovnateľne výnosnejší biznis, prenajímateľ mu dal nekompromisné zbohom.