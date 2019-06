Úrad verejného zdravotníctva: Plavky musia mať v bázene aj najmenší

Archívne foto. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) - Dieťa do troch rokov musí mať v bazénoch plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí nie je z hygienických dôvodov vhodné. Minuloročnú letnú kúpaciu sezónu mali práve detské bazény najčastejšie problém s kvalitou vody na kúpanie. V súvislosti so začiatkom sezóny letných kúpalísk na to upozornila odborníčka z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Zuzana Valovičová.Z ďalších upozornení Valovičovej vyplýva, že deti je potrebné pred vstupom aj po ukončení kúpania osprchovať. Vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru. Dôkladné osprchovanie pred vstupom do bazéna môže znížiť riziko kontaminácie vody až desaťnásobne.apeluje odborníčka ÚVZ.Podľa Valovičovej je dôležitá aj hygiena rúk. Najmä tí najmenší si ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infekcia. Ochorenia, ktoré môžu deti na kúpaliskách potrápiť, sú rovnaké ako u dospelých.vysvetľuje.Veľmi malé deti, respektíve deti s predispozíciami na vznik alergií, sú obzvlášť citlivé na nadmernú prítomnosť chlóru.uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.