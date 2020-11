Česko zaradilo Slovensko na zoznam červených krajín, povinný je PCR test alebo karanténa

aktualizované 9. novembra, 11:22



Príjazdový formulár len pre červené krajiny

Pravidlá pre vstup na české územie sa zmenia, informovalo na sociálnej sieti slovenské ministerstvo vnútra. Epidemiologické opatrenia a obmedzenia sa budú vzťahovať na cudzincov, rovnako ako na českých občanov.

Núdzový stav

9.11.2020 (Webnoviny.sk) -Česká republika zaradila od pondelku Slovensko na zoznam červených krajín. Občania SR tak majú povinnosť vyplniť vopred pred vstupom do krajiny príjazdový formulár a absolvovať PCR test alebo podstúpiť karanténu. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, výnimka platí v prípade pobytu v oranžovej alebo červenej krajine za posledných 14 dní, ktorý je kratší ako 12 hodín.Výnimka zároveň platí pre cezhraničných pracovníkov, žiakov a študentov zo susedných krajín a tranzit cez Českú republiky. Vzťahuje sa aj na cesty z naliehavých, zdravotných, rodinných, pracovných alebo obchodných dôvodov nepresahujúce 12 hodín.„Naši susedia zavádzajú mechanizmus pre hodnotenie epidemiologickej situácie jednotlivých členských štátov. Na základe stanovených kritérií bude pravidelne aktualizovaný zoznam štátov s nízkym rizikom nákazy. Krajiny budú rozdelené do troch kategórií – zelená, oranžová a červená,” informuje rezort vnútra.Cestujúci z takzvanej zelenej krajiny môžu podľa rezortu vnútra prísť do ČR bez nutnosti vyplniť príjazdový formulár či absolvovať PCR test alebo karanténu.„Cestujúci z takzvanej oranžovej krajiny tiež nemusia vyplniť formulár. Negatívny PCR test budú musieť pred vstupom na pracovisko či do vzdelávacej inštitúcie v ČR predložiť cudzinci prichádzajúci za prácou či štúdiom. Toto sa vzťahuje len na cudzincov,” informuje ministerstvo.Zároveň doplnilo, že cestujúci z takzvanej červenej krajiny budú povinní pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár a absolvovať PCR test alebo karanténu. „Zoznam takto kategorizovaných krajín vydáva české ministerstvo zdravotníctva,” dodalo ministerstvo.Na území ČR je vyhlásený núdzový stav, ktorý bol predĺžený do 20. novembra. Od 22. októbra od 6:00 platí v krajine obmedzenie voľného pohybu osôb na celom území ČR.„Zo zákazu voľného pohybu sú stanovené výnimky, a to cesty do zamestnania, cesty za rodinou, do zdravotníckych zariadení, účasť na svadbe alebo pohrebe, vycestovanie do zahraničia alebo návrat späť do miesta svojho bydliska v ČR,“ spresnilo MZVEZ SR.Od 28. októbra platí zákaz nočného vychádzania v čase medzi 21:00 a 4:59 a zákaz maloobchodného predaja a poskytovania služieb v nedeľu, v ostatné dni len do 20:00.