O prípadných nezákonných aktivitách Gašpara musel byť informovaný aj premiér, tvrdí bezpečnostný expert

Zlyhanie tajnej služby voči premiérovi

Od Kovaříka chce poriadok

9.11.2020 (Webnoviny.sk) - Snahy niektorých politikov vyviniť sa z policajnej kauzy Očistec považuje bezpečnostný expert Andor Šándor za alibistické. Uviedol to v pondelok pre agentúru SITA s tým, že predstava, že by vedúce osoby v polícii mohli páchať trestnú činnosť bez toho, aby to ktokoľvek v ich okolí tušil, mu príde nepravdepodobná.Podľa Šándora nebýva zvykom, aby sa napríklad spravodajské služby zaujímali o dianie v polícii. „Na to by museli mať silné indície,“ uviedol.V prípade, že by však boli nezákonné aktivity policajného prezidenta v období jeho pôsobenia vo funkcii predmetom záujmu tajnej služby, musel byť o tom informovaný aj vtedajší predseda vlády. „Inak by to bolo zlyhanie tajnej služby voči premiérovi,“ doplnil.Šándor zároveň skonštatoval, že momentálne nie je jasné, či sa predstavitelia polície rozhodli pre zločineckú dráhu už skôr, alebo až vo vedúcich funkciách „Ale umožnilo im to lepšie konať,“ dodal.Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a bývalý predseda vlády Robert Fico v súvislosti s akciou Očistec ešte vo štvrtok 5. novembra povedal, že rešpektuje prezumpciu neviny. „Netuším, čo sa stalo, prečo tam mali domové prehliadky. Budem predovšetkým rešpektovať prezumpciu neviny,“ uviedol Fico.„Neviem, čo títo ľudia robili v súkromnom čase. Ak zlyhali, nech sú potrestaní. Ale nebudem ľudí hádzať cez palubu, len preto, že si to želáte vy,“ povedal novinárom s tým, že ak niekto spáchal trestný čin, treba ho odsúdiť, aby niesol následky za to, čo spáchal.Fico tvrdil, že ide o politickú objednávku. Pýtal sa, ako je možné, že televízne štáby čakali na mieste policajného zásahu. Požiadal dočasného policajného prezidenta Petra Kovaříka , aby „urobil poriadok“.Na otázku, či sa nebojí, že bude ďalší na rade, odpovedal, že takúto otázku čakal. „Povedzte mi, prečo? Ak niečo máte, tak to povedzte,“ vyzval.Polícia v rámci akcie Očistec ešte vo štvrtok 5. novembra zadržala viaceré osoby, vrátane bývalých vysokých policajných funkcionárov.Obvinení sú napríklad pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z korupčných trestných činov a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.