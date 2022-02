Česko zasiahla víchrica Dudley, komplikuje dopravu a bez prúdu ostali desiatky tisíc ľudí (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do Česka vo štvrtok dorazila víchrica Dudley a silný vietor od rána komplikuje cestnú i železničnú dopravu. Problémy majú aj dodávatelia energií, ktorí hlásia výpadky prúdu. Hrozia aj povodne. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Nárazy vetra sa môžu podľa meteorologičky Dagmar Honsovej pohybovať medzi 80 až 100 kilometrami za hodinu, na horách okolo 110 kilometrov za hodinu. Pre silný vietor podľa TN.cz stojí horný úsek lanovky na Sněžku, kde nad ránom namerali rýchlosť vetra cez 180 kilometrov za hodinu.Hasičský záchranný zbor ČR ráno informoval, že narastá počet udalostí, ku ktorým musia vyrážať do terénu. Do siedmej stúpol počet výjazdov na 392, pričom väčšinou išlo o popadané stromy.Hovorkyňa skupiny ČEZ Soňa Holingerová vo vysielaní Českej televízie uviedla, že bez prúdu je 220-tisíc odberateľov.