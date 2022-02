Peru stále bojuje s ekologickou katastrofou, čistenie pobrežia od ropy postupuje len pomaly (video)

Tanker s ropou zasiahla vlna cunami

Prezident vymenil už troch ministrov

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Na tichomorskom pobreží juhoamerického Peru už mesiac bojujú s najhoršou ekologickou katastrofou v novodobých dejinách tejto krajiny.Ešte 15. januára do oceána uniklo 11 900 barelov ropy, no čistenie postupuje pomalým tempom a podľa úradov dosiaľ vyzbierali menej ako štvrtinu tohto množstva.Kontamináciu peruánskeho pobrežia spôsobil únik ropy v rafinérii prevádzkovanej španielskou spoločnosťou Repsol po prílivových vlnách cunami spôsobených erupciou podmorskej sopky pri tichomorskom ostrovnom štáte Tonga.Vlny cunami zasiahli tanker s ropou akurát vo chvíli, keď z nej prečerpávali „čierne zlato“ do rafinérie.Peruánska vláda stále nemá úplný odhad ekonomických škôd spôsobených únikom ropy. Prezident Pedro Castillo počas ekologickej katastrofy už trikrát vymenil ministrov životného prostredia, pričom jeden z nich vydržal vo funkcii len tri dni.