Česko zasiahol silný vietor a vyvracal stromy, v Olomouckom kraji narazil do spadnutého stromu vlak

26.3.2024 (SITA.sk) - Do Česka sa v utorok prihnal silný vietor. Hasiči zasahovali na desiatkach miest najmä pre popadané stromy.„V súvislosti s počasím zasahovali hasiči v kraji Vysočina od 11. hodiny predpoludním do tretej popoludní pri viac ako 30 udalostiach," oznámili o svojich výjazdoch hasiči kraja Vysočina na sieti X. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.Silný vietor komplikuje situáciu aj v Olomouckom kraji, kde pri meste Hanušovice narazil do spadnutého stromu osobný vlak, v ktorom v tom čase cestovalo 29 ľudí. Nikomu sa našťastie nič nestalo.Plné ruky práce majú hasičské zbory aj v Juhomoravskom kraji, kde do utorkového popoludnia zasahovali celkom pri 36 udalostiach.