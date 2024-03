Cestovný ruch na Slovensku ožíva, ale stále trpí nedostatkom pracovníkov, zmierniť by to mohli ľudia z tretích krajín

Podpora príjazdového turizmu

26.3.2024 (SITA.sk) - Cestovný ruch zažívajúci po pandémii koronavírusu postupné oživovanie a rast záujmu o využívanie služieb naďalej trpí nedostatkom domácich pracovníkov.Viceprezident poverený vedením Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR) Roman Berkes v utorok informoval, že riešením tejto situácie by mohlo byť otvorenie pracovného trhu pre tretie krajiny mimo Európskej únie.Za dôležité pre rozvoj turizmu na Slovensku považuje aj digitalizáciu informácií o aktuálnych podmienkach, vytvorenie databázy atraktivít, ako aj podporu organizovaného príjazdového cestovného ruchu.Ako Roman Berkes povedal po 15. valnom zhromaždení ZCR, bez podpory príjazdového turizmu nie je možné hovoriť o úspešnom rozvoji cestovného ruchu.Vzdelávanie a zamestnanosť podľa ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nominant SNS ) vnímajú ako dôležitú tému, hľadajú možnosti zvýšenia počtu zamestnancov v tomto sektore z tretích krajín.„Potrebujeme, aby aj sektor sám definoval a vyžadoval čoraz viac pomoc štátu, lebo aktuálne sa nenachádzajú pozície cestovného ruchu alebo gastra medzi najviac kritickými," povedal minister.Na ministerstve sa chcú sústrediť na to, aby digitalizácia a inovácie boli nosné témy aj v tomto sektore.Štátny tajomník ministerstva cestovného ruchu Marek Harbuľák pripomenul, že požiadali ministerstvá práce a školstva, aby vznikla nová sektorová rada pre cestovný ruch a šport.„Robíme to práve preto, aby sme výstupy expertov vedeli veľmi efektívne využiť pri nastavovaní obsahu vzdelávania či už na odborných školách, alebo v rámci celoživotného vzdelávania," podotkol štátny tajomník.Značka Slovensko bude základná komunikačná platforma. „Chceme viac a kvalitnejšie propagovať Slovensko v zahraničí cez Slovakia Travel. Chceme podporovať príjazdový turizmus, či už formou leteckých, ale aj iných spojení," priblížil Dušan Keketi.V pláne je tiež zriadenie Fondu na podporu cestovného ruchu, vytipovanie atrakcií v regiónoch a podpora záujmu potenciálnych zahraničných turistov. Ministerstvo chce pripraviť legislatívne alebo formou digitálneho nástroja aj systém e-visitor.Rastúci záujem o cestovanie na Slovensku počas zimnej sezóny zaznamenali cestovné kancelárie, hotely aj poskytovatelia služieb cestovného ruchu.„Hotely mali jednu z úspešnejších sezón, aj keď vplyvom počasia bola ukončená o niečo skôr," zhodnotil Roman Berkes. Podľa neho sa postupne zotavuje aj tzv. incomingový, teda príjazdový turizmus.„Cestovné kancelárie, ktoré sa snažia priviezť na Slovensko zahraničnú klientelu, získavajú na sile po pandémii. Čísla, na ktoré sme boli zvyknutí pred pandémiou, ešte nedosahujeme," poznamenal viceprezident ZCR.Dôvodom je, že vzdialené zahraničie vníma Slovensko ešte stále ako rizikovú krajinu pre pokračujúci vojnový konflikt na Ukrajine.Slováci cestovali do zahraničia za zimnými športmi a rekreáciou, zvýšený záujem mali aj o pobyty v exotike.„Množstvo ponúk cestovných kancelárií do exotických krajín je historicky momentálne najvyššie," dodal Roman Berkes.Generálna riaditeľka Slovakia Travel Lucia Matvija zdôraznila, že ZCR je pre nich strategický partner, keďže združuje všetky subjekty v cestovnom ruchu.„Pre nás sú títo partneri veľmi strategickí v komunikácii alebo v propagácii našej krajiny v zahraničí. Participujú s nami na rôznych podujatiach, na veľtrhoch a výstavách, či pri prezentáciách," uviedla.