Česko zatvára hranice pre cudzincov a sprísnia sa aj ďalšie opatrenia

29.1.2021 (Webnoviny.sk) - Česká republika sa od polnoci z piatka na sobotu zatvára pre cudzincov. České ministerstvo zahraničia varovalo cestujúcich zo zahraničia, že vláda povolila len nevyhnutné cesty.To platí bez ohľadu na to, či ľudia prichádzajú z krajín s nízkym alebo vysokým rizikom nákazy, informuje spravodajský portál TN.cz.O zákaze rozhodla vláda vo štvrtok v rámci sprísňovania opatrení. Obmedzenie platí do 14. februára, dokedy platí aj núdzový stav v krajine.Zo zákazu cestovania majú výnimku napríklad cudzinci cestujúci za prácou, vzdelaním, nevyhnutne za rodinou, na úrady alebo k lekárovi.Od polnoci začínajú platiť v Česku aj ďalšie obmedzenia, o ktorých vo štvrtok rozhodla vláda. Prísnejšie sú pravidlá voľného pohybu, návštev nemocníc, pre ubytovanie v hoteloch či prevádzku lanoviek a vlekov.Kabinet odporučil obyvateľom obmedziť kontakt s ľuďmi mimo svoju domácnosť a tiež návštevy príbuzných. Pri kontakte s druhými ľuďmi by mali mať respirátory typu FFP2.