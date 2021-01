Prokuratúra potrebuje podľa Šantu nevyhnutnú reformu, úrad by zefektívnil organizačnou zmenou

Prokuratúra

Špeciálna prokuratúra by mala byť aktívnejšia

prokuratúru

prokuratúra

Zefektívnenie úradu organizačnou zmenou

Šanta navrhuje zvýšiť počet prokurátorov

prokuratúry

Takmer všetky kauzy viedli k odsúdeniu páchateľov

prokuratúry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.