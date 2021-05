Česko zrušilo Slovákom povinnú karanténu, stačí mať negatívny test na koronavírus

Situácia sa zlepšuje aj v iných krajinách

Obozretnosť je na mieste

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - Česká republika zaradila Slovensko s platnosťou od pondelka na zoznam stredne rizikových krajín. Doposiaľ bolo zaradené medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy. Na vstup do krajiny tak stačí negatívny antigénový alebo RT-PCR test. Na svojom webe o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Novinkou je aj zrušená povinná karanténa v domácej izolácii. Pre vstup do krajiny tak stačí negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo RT-PCR test nie starší ako 72 hodín. Naďalej ostáva v platnosti povinná registrácia prostredníctvom príjazdového formulára.„Ten je potrebné vyplniť a vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole,“ uvádza MZVEZ SR na svojom webe.O nových opatreniach vo vzťahu k ČR informoval vo svojom profile na sociálnej sieti aj štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). Ten vidí zlepšenie pandemickej situácie nielen v ČR a SR, ale aj v prípade ďalších susedných krajín.„Situácia sa naďalej zlepšuje, a tak verím, že v druhej polovici mája uvoľníme viaceré opatrenia. Stále však platí memento z minulého leta, a teda že obozretnosť je na mieste,“ povedal Klus.Štátny tajomník zároveň informoval, že od dneška je v prevádzke aj kompa medzi Záhorskou Vsou a Angernom v Rakúsku. Tá by mala podľa Klusa pomôcť najmä pendlerom. „Verím, že aj vďaka tomuto kroku sa teraz opäť o čosi viac uľahčí pohyb občanov medzi našimi krajinami a dobré správy budú pokračovať,“ povedal.