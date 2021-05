Slovenská pošta má otvorené pobočky v pôvodnom režime, list či balík môžete poslať aj počas obeda

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - Pobočky Slovenskej pošty sú od pondelka 10. mája otvorené podľa pôvodných otváracích hodín, a to aj počas obeda, keďže zrušili pravidelné obedné dezinfekčné prestávky. Obmedzenia sa môžu vyskytnúť len lokálne v súvislosti s výpadkom zamestnancov v dôsledku ochorenia COVID-19 Na poštách naďalej platia protipandemické opatrenia, teda regulované vstupy, vzájomné odstupy a prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom. Aktuálne otváracie hodiny sú zverejnené na stránke www.posta.sk. Všetky kľúčové hygienické opatrenia sú formou piktogramu viditeľne umiestnené pred vstupom na poštu. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Slovenskej pošty, a.s., Iveta Dorčáková Pre minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID-19 stále platia protipandemické opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR . Všeobecne platí, že v priestoroch pobočiek je počet zákazníkov regulovaný, teda v pobočke sa môže nachádzať len jeden zákazník na 15 metrov štvorcových alebo 25 metrov štvorcových.Zároveň musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy, čo platí aj pre zákazníkov čakajúcich pred pobočkou. Do priestorov pobočky môžu vstúpiť iba tí zákazníci, ktorí budú mať riadne nasadený respirátor. „Odporúčame priniesť si rukavice a vlastné pero, pri úhrade platieb odporúčame uprednostniť platobnú kartu. K dispozícii je aj dezinfekcia rúk," povedala Dorčáková.