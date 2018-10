Československo – 100 rokov, 100 hitov: Megasingel a nástup Slovákov

Na snímke Miroslav Žbirka /vpravo/ so skupinou Limit Foto: Archív TASR Na snímke Miroslav Žbirka /vpravo/ so skupinou Limit Foto: Archív TASR

Holky z naší školky je dodnes najúspešnejší singel

Slovenské úspechy v ankete Zlatý slávik

Bratislava 27. októbra (TASR) - Sto rokov uplynulo od vzniku Československej republiky. Počas 75 rokov spoločného života Čechov a Slovákov vznikli desiatky kultúrnych počinov, ku ktorým jednoznačne patrí aj populárna hudba. TASR v desaťdielnom seriáli od 21. do 30. októbra ponúkne stovku hitov spoločnej cesty oboch národov - po bratsky a na polovicu - 50 českých a 50 slovenských. Od prvých priekopníkov Karla Hašlera a Gejzu Dusíka až po rozchod na konci roku 1992.Spevák, skladateľ, gitarista Karel Zich (*1949) si vyslúžil pomenovanie český Elvis Presley. Pochádzal z muzikantskej rodiny, dedo Otakar bol skladateľom, druhý dedo huslistom a profesorom na konzervatóriu a strýko hudobným teoretikom. Už počas štúdia na strednej škole bol v rokoch 1964 a 1965 členom skupiny Framus, v ktorej spieval s Michalom Prokopom. Na jej báze vznikla neskôr skupina Framus Five, už bez Karla Zicha. Po maturite študoval tri roky kompozíciu na štátnom konzervatóriu a súbežne vyštudoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity odbor estetika-sociológia. Počas štúdia, v rokoch 1968 až 1973 bol členom skupiny Spirituál Kvintet. V roku 1974 sa rozhodol pre sólovú dráhu, v roku 1975 vydal svoj prvý sólový album s názvom Dům číslo 5. Potom si založil vlastnú sprievodnú skupinu Flop, s ktorou účinkovala aj Lenka Filipová. V roku 1981 vyšla úspešná LP Mosty a v roku 1983 rovnako úspešná LP Paráda. V roku 1985 LP Není všechno paráda. Od roku 1992 vystupoval opäť so Spirituál kvintetom. Predaj platní s jeho piesňami prekročil sumu milión výliskov. Karel Zich zomrel vo veku 55 rokov 13. júla 2004 na dovolenke na Korzike, neďaleko mestečka Porto-Vecchio, keď pri potápaní v mori dostal infarkt. V apríli 2014 vydal Supraphon v edícii Zlatá kolekce trojkompiláciu Paráda. Nevycháva na nej ani hit s názvom Paráda.Od začiatku 80. rokov bol veľmi populárny Orchester Karla Vágnera so sólistami Hankou Zagorovou a Petrom Rezkom. V roku 1980 prijal Vágner do orchestra dvoch mladíkov, Stanislava Hložka a Petra Kotvalda. Začali ako vokalisti pri Hanke Zagorovej, postupne však dostali príležitosť ako sólová dvojica. Medzi ich prvé hity patrila pieseň Bílá královná. V apríli 1982 nahrali skladbu Holky z naší školky. Tá sa stala superhitom, bola to komerčne najúspešnejšia pesnička v histórii československej populárnej hudby, predaj malých platní prevýšil sumu milión výliskov a bola jedinou, ktorá miliónový náklad prekročila. Úspešná bola aj pieseň Můj čas, ktorá bola titulnou skladbou k seriálu Sanitka a ktorú nahrali v trojici s Hanou Zagorovou. Rozišli sa v roku 1986. V máji 2010 vyšla hitová kompilácia dvojice Hložek – Kotvald s názvom Holky z naší školky.Michal David (*1960) už počas štúdia na pražskom konzervatóriu založil v roku 1976 jazzovú formáciu Čtyři. V tej dobe sa zoznámil s Františkom Janečkom, začal najprv hrať na klávesy a od roku 1980 aj spievať s jeho skupinou Kroky. S Krokmi hral do roku 1987, potom si založil vlastnú skupinu Alegro. V roku 1981 vydal prvú LP platňu Nenapovídej, na ktorej boli hity Nenapovídej, Vejdem, Líbezná a Třetí galaxie. V roku 1982 vydal druhú LP Michal David – Kroky Františka Janečka, z nej bol hit Chtěl bych žít, tak jak se má. Prvú hitovú kompiláciu 20 největších hitů vydal v roku 1996. Dnes má na svojom konte skoro dve desiatky albumov. Je autorom hudby k známym českým filmom Vítr v kapse, Láska z pasáže či Diskopříběh. Je autorom viacerých skladieb, ktoré nahrali Lucie Bílá, Karel Gott a Helena Vondráčková. Venuje sa aj muzikálovej tvorbe, úspešné sú muzikály Kleopatra, Traja mušketieri, Angelika či Kat Mydlář. Skladbu Nonstop zložili Zdeněk Barták, text dodal Eduard Pergner. Práve on navrhol ako speváčku Jitku Zelenkovú, lenže k tejto piesni sa veľmi nehodila. Potom uvažovali o Pavlovi Sedláčkovi, až nakonec došli k Michalovi Davidovi. Pieseň zaznela aj vo filme Vítr v kapse, ktorý mal premiéru 1. augusta 1988, v hlavných úlohách Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi.Milan Dufek spolu s Antonínom Hájekom založili v roku 1964 skupinu Rangers. Hudobne bola zameraná na folk a country & western. V roku 1967 vyhrali prvý ročník folkového festivalu Porta v Ústí nad Labem. Rok nato vydali prvý singel a v roku 1969 prvú LP platňu s názvom The Rangers. Už v roku 1970 mali na svojom konte prvý milión predaných platní. V roku 1971, na nátlak agentúry Pragokoncert si zmenili názov na Plavci. Ich popularita napriek zmene názvu bola vysoká, v roku 1972 odohrali 310 koncertov. Stále viac koncertovali v zahraničí, od Poľska až po Mexiko. Úspešné boli pre nich aj 80. roky. Spoluzakladateľ skupiny Antonín Hájek zomrel 15. decembra 1989. V roku 1990 sa vrátili k pôvodnému názvu Rangers. Milan Dufek zomrel tragicky 17. novembra 2005 počas turné skupiny v Kolumbii, keď pri potápaní v mori doň narazil motorový čln. Tvorbu skupiny dokumentujú kompilácie Rangers - To Nejlepší (2004), Rangers - To nejlepší z Plavců (2005) a Rangers - To nejlepší potřetí (2006). Od decembra 2005 pokračuje účinkovanie skupiny pod názvom Rangers Band. V marci 2015 vydal Supraphon trojkompiláciu Zlatá kolekce, ktorá ponúka 80 piesní z obdobia rokov 1968 až 1999. Pesničku Inženýrska nahrali v roku 1983.Spevák, skladateľ a gitarista Dalibor Janda (*1953) začínal so spevom v Hraniciach na Morave s amatérskou skupinou Pacifik. Od roku 1977 žije v Prahe, tu aj založil v roku 1978 skupinu Prototyp. V roku 1983 vychádza jeho prvý singel so skladbou Jahodový koktejl. V roku 1985 vydal prvú LP platňu s názvom Hurikán, z ktorej boli hity Snad jsem si ji měl všímat víc a Žít jako kaskadér. Táto LP bola najpredávanejšou platňou roka 1985. Úspešné boli aj ďalšie LP platne Kde jsi (1987) a Deset prstů pro život (1988). Jeho popularita bola v tom období veľká a trikrát po sebe, za roky 1986, 1987 a 1988 vyhral anketu Zlatý slávik v kategórii spevákov. V roku 1990 založil vlastnú agentúru a vydavateľstvo Hurikán. Na svojom konte má dve desiatky albumov, najnovším je Někde v zemi nad Zemí, ktorý vyšiel v novembri 2016. Pesnička Snad jsem si jí měl všímat víc je hitom z roku 1985.V 80. rokoch prichádzajú do popredia noví slovenskí interpreti. Ich popularitu potvrdili aj umiestnenia v československej ankete Zlatý slávik. Prvým úspešným v ankete bol Pavol Hammel, za rok 1971 sa umiestnil na siedmom mieste. Rok nato bol Hammel desiaty, za rok 1973 bola desiata Eva Kostolányiová, prvá slovenská speváčka, ktorá to dotiahla do prvej desiatky. Za rok 1974 bola desiata Jana Kocianová, za rok 1975 Hammel siedmy, Jana Kocianová deviata, za rok 1976 Kocianová ôsma, za rok 1977 skupina Modus na siedmej pozícii, za rok 1978 na štvrtom mieste Marika Gombitová a Modus tretí, za rok 1979 Marika Gombitová tretia a Modus šiesty, za rok 1980 Marika Gombitová druhá za Hanou Zagorovou a Modus štvrtý.Za rok 1981 Marika Gombitová tretia, Modus piaty a siedmy Miro Žbirka. Za rok 1982 sme mali už dve kapely, piaty Limit a ôsmy Modus. Marika bola druhá a pecka navrch – zlatým slávikom je Miro Žbirka, Karla Gotta preskočil o 7500 hlasov. Druhým zlatým bol Peter Nagy, tretím skupina Elán, potom skupina Team a na záver aj Pavol Habera.Muzikantská dráha Mira Žbirku (*1952) začala už v 15-tich so skupinou Modus Club, potom to boli orchestre Vlada Hronca a Gustáva Offermana. V roku 1976 obnovili s Jankom Lehotským skupinu Modus a prišla prvá, úspešná štvorročná etapa. V júni 1977 vyhrali Bratislavskú lýru so skladbou Úsmev. V roku 1977 mal Miro Žbirka na lýre aj vlastnú skladbu Zažni, ktorej text mu napísal Ján Štrasser. Keď sa v Moduse začali kopiť rozpory, odchádza aj s Lacom Lučeničom. Ešte s Modusom nahral v roku 1980 Miro Žbirka aj prvú vlastnú platňu s názvom Doktor sen. Z nej je duet s Marikou Gombitovou V slepých uličkách. S Lacom Lučeničom a Dušanom Hájekom založili skupinu Limit. Druhú LP platňu Sezónne lásky nahrával už s Limitom. Žbirka bol za éry Československa prvým slovenským zlatým slávikom za rok 1982. V júni 1983 vyhral Bratislavskú lýru so skladbou Nechodí. Dnes má na svojom konte viac ako tri desiatky albumov a kompilácií, najnovší s názvom Double Album vydal v októbri 2018. Skladbu nechodí nájdeme na treťom Žbirkovom albume Roky a dni z roku 1983.Za rok 1983 bol Miro Žbirka druhý, rovnako Marika Gombitová aj skupina Elán. Za rok 1984 bol Peter Nagy druhý, Marika Gombitová štvrtá, v skupinách zlatého slávika získal Elán.Skupinu Elán založila štvorica chlapcov v roku 1968, 22. apríla 1970 mali prvé verejné vystúpenie. Slávnu éru potom odštartovali v roku 1981 albumom Ôsmy svetadiel. Predaj platní nakoniec prevýšil sumu 145.000, čo bol vysoký náklad. Prvá platňa bola úspešná, druhá Nie sme zlí zapísala nový rekord v Opuse. Predaj platní prevýšil sumu 284.000 nosičov. Obal platne graficky upravil Alan Lesyk. Ďalšie ich albumy Elán 3 a Hodina slovenčiny boli ešte úspešnejšie, ich predaj prekročil pol milióna výliskov. Elán je na scéne dodnes, najnovším je štrnásta štúdiovka Živých nás nedostanú, ktorú vydali v novembri 2014. Elán je najúspešnejšou rockovou skupinou, štyrikrát po sebe, za roky 1984 až 1987 získali československého Zlatého slávika v kategórii skupiny, osemkrát po sebe, za roky 1998 až 2005, vyhrali slovenského zlatého Slávika, k tomu má Jožo Ráž dvoch zlatých Slávikov ako spevák za roky 2000 a 2001. Na ich koncert v Prahe na Letnej 20. septembra 2003 prišlo 80.000 divákov. V newyorskej Carnegie Hall koncertovali 21. septembra 2007. Kapela oznámila koniec koncertnej činnosti, s fanúšikmi sa chcú rozlúčiť na veľkolepom turné Elán 50 rokov Tour, ktorým chcú osláviť 50. výročie založenia kapely. Piaty štúdiový album z roku 1986 je Detektívka, jeho predaj presiahol 600.000 platní. Skladbu s rovnomenným názvom zložili Jožo Ráž a Boris Filan.Za rok 1985 bralo Slovensko dvoch zlatých slávikov. V skupinách to bolo druhé zlato pre Elán, druhého zlatého slávika získal Peter Nagy. Druhý bol Dalibor Janda, až tretí Karel Gott.Peter Nagy (*1959, Prešov) so spevom a gitarou začínal už na strednej škole ako folkový pesničkár. V roku 1977 nahral prvé snímky v košickom rozhlase. V roku 1980 bol spevákom skupiny Profily, potom bol členom skupiny Karola Witza, s ktorým nahral prvé skladby aj prvý hit Profesor Indigo. Svoju úspešnú dráhu odštartoval v roku 1983. Založil skupinu Indigo, v roku 1984 vydal prvý album Chráň svoje bláznovstvá. V roku 1985 vydal druhý album Mne sa neschováš a v roku 1986 tretí Myslíš na to, na čo ja?. Po Mirovi Žbirkovi bol druhým slovenským spevákom, ktorý získal zlatého slávika. Je autorom úspešného detského projektu Peter Nagy a deti. Na svojom konte má v súčasnej dobe viac ako dve desiatky vydaných albumov a kompilácií, najnovším je album Pianko, ktorý vydal v októbri 2018.Pavol Habera (*1962) sa v roku 1983 zúčastnil prvej speváckej súťaže, festivalu Mladá píseň Jihlava 1983. V roku 1987 prišiel do skupiny Team. V lete 1988 vychádza prvý album Team, na ktorom boli hity ako Nároční, Reklama na ticho či Malá nočná búrka. Bol úspešný, predaj prevýšil sumu štvrť milióna kusov. V roku 1989 vychádza druhá LP platňa Prichytený pri živote a v roku 1990 ďalšia veľmi úspešná LP Team 3. V roku 1991 vydal svoj prvý sólový album s názvom Habera. Skupina Team získala trikrát po sebe zlatého slávika, za roky , držiteľom štyroch československých zlatých slávikov, trikrát so skupinou Team, za roky 1989, 1990 a 1991. Team patril v tej dobe k československej špičke. Naviac Pavol Habera vyhral kategóriu spevákov za rok 1991. Boli to poslední „federálni“ slávici. Zahral si vo filme Fontána Pre Zuzanu 2, ktorý mal premiéru v júni 1993. V roku 1992 hral na Novej scéne v rockovej opere Evanjelium o Márii režiséra Jozefa Bednárika, v muzikáloch Jozef a jeho zázračný farebný plášť (1994, Nová scéna) a Traja mušketieri (2004). Je stabilným porotcom speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar aj Česko Slovenská Superstar.Richard Müller (*1961) vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1985. Už rok predtým, v roku 1984 založil skupinu Banket, v ktorej účinkovali Dušan Hájek, Martin Karvaš, Pavol Beka a Slavo Juřík. Prvé verejné vystúpenie absolvoval Richard Müller v júni 1984 na Bratislavskej lýre s piesňou Nepoznaný. V roku 1986 vydali prvý album Bioelektrovízia, v roku 1989 album Druhá doba. V roku 1992 vyšiel úspešný album Neuč vtáka lietať. Zložil scénickú hudbu k viacerým filmom a divadelným inscenáciám. Album Nočná optika sa stal najpredávanejším v roku 1998 a Richard získal Zlatú platňu. Úspešná bola aj televízna zábavná relácia Müllerád, ktorú moderoval a napísal aj scenár. V roku 2005 vydal album 44. V septembri 2006 vyšla dvojkompilácia hitov Čo bolo, bolo / Best Of, ktorá obsahuje hity od rannej tvorby so skupinou Banket až po album 44, v októbri 2008 album Müller spieva Lasicu, Lasica spieva Müllera, Lasica a Müller spievajú Filipa, ďalší album s názvom Už vyšiel v máji 2010. Produkoval album detských pesničiek Zvieratká v paneláku, ktorý vyšiel v máji 2011. V deň 50. narodenín v septembri 2011 vyšiel 25 CD Box s názvom Všetko, ktorý obsahuje kompletnú diskografiu Banketu aj sólovej dráhy. V novembri 2011 vydal nový štúdiový album Ešte, ktorý mu produkoval Ivan Tásler. Richard je zlatým slávikom za roky 2010 a 2011. V septembri 2013 vyšiel album Richard Müller & Fragile Hlasy a v septembri 2014 trojalbum Hlasy 2. V októbri 2015 vyšiel album Sociální síť trojice Michal Horáček, Michal Pavlíček a Richard Müller. V septembri 2016 vydal nový album 55. Hit Po schodoch je z prvého albumu Bioelektrovízia.