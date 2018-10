Československo – 100 rokov, 100 hitov: Znel aj Gott, žiarila Kolínska

Zora Kolínska a Ivan Krajíček, ilustračná snímka. Foto: TASR - M. Borodáčová Zora Kolínska a Ivan Krajíček, ilustračná snímka. Foto: TASR - M. Borodáčová

Bratislava 22. októbra (TASR) - Sto rokov uplynulo od vzniku Československej republiky. Počas 75 rokov spoločného života Čechov a Slovákov vznikli desiatky kultúrnych počinov, ku ktorým jednoznačne patrí aj populárna hudba. TASR v desaťdielnom seriáli od 21. do 30. októbra ponúkne stovku hitov spoločnej cesty oboch národov - po bratsky a na polovicu - 50 českých a 50 slovenských. Od prvých priekopníkov Karla Hašlera a Gejzu Dusíka až po rozchod na konci roku 1992.Hudobné divadlo Semafor, čo bola skratka slovného spojenia Divadlo SE-dmi MA-lých FOR-em na začiatku 60. rokov kraľovalo na hudobnej scéne. Zo Semaforu vyšli hity Ach, ta láska nebeská dvojice Eva Pilarová Waldemar Matuška či Tam za vodou v rákosí tej istej dvojice z apríla 1963. Waldemar Matuška bol aj prvým víťazom ankety Zlatý slávik. Druhá bola Yvetta Simonová, tretia Eva Pilarová. Pesničkou roka 1962 bola Ach, ta láska nebeská, začínajúci a tak málo známy Karel Gott dostal iba tri hlasy. Rok nato, za rok 1963 bol už prvý, druhý bol Waldemar Matuška, tretia Eva Pilarová. K úspechu Karla Gotta dopomohla semaforská pieseň Oči sněhem zaváté, ktorá bola vyhlásená ako skladba roka.Československá anketa Zlatý slávik prišla na svet v redakcii časopisu Mladý svět v závere leta roku 1962. S nápadom prišiel Ladislav Smoljak, v tej dobe člen redakčného tímu. Aj cenu vymyslel Smoljak, stala sa ňou púťová píšťalka, ktorá sa kupovala deťom a hovorilo sa jej "slávik".Divadlo Semafor kraľovalo na hudobnej scéne aj vďaka viacerým známym spevákom. Okrem Semaforu si popularitu od 60. rokov užíval aj Orchester Karla Vlacha, sólistami boli Yvetta Simonová a Milan Chladil. Na rozdiel od Semaforu, kde uprednostňovali domácu autorskú tvorbu, Vlachov orchester mal v repertoári hlavne prevzaté zahraničné hity s českými textami.Yvetta Simonová (*1928, Český Brod) vyštudovala obchodnú školu v Prahe a potom aj hudobnú teóriu a spev na pražskom konzervatóriu. Umeleckú dráhu začínala ako operetná speváčka v bratislavskej operete a neskôr pražskom Hudobnom divadle v Karlíne. V roku 1958 prijala angažmán v orchestri Karla Vlacha. Nahrala viac ako 500 skladieb, medzi jej veľké hity patria piesne Já jsem zamilovaná, Zhasněte lampiony, Co s načatým večerem aj duetá s Milanom Chladilom My dva a čas, Až na severní pól, Děti z Pirea, O nás dvou, Amore, Amore či Sentimentální.Milan Chladil (*1931, Brno) sa vyučil krajčírskemu remeslu, popri tom však študoval spev na miestnom konzervatóriu. V štúdiu pokračoval na Konzervatóriu v Prahe. Spievať začal s orchestrom Erika Knirscha. Potom prijal ponuku Karla Vlacha a od roku 1956 sa stal takmer na 30 rokov spevákom tohto známeho orchestra. Spolu s Ivetou Simonovou vytvorili nezabudnuteľnú spevácku dvojicu. Úspešné boli ich duety My dva a čas, Až na severní pól, Amore, Amore, Děti z Pirea, Sentimentální, Santa Anna Maria či O nás dvou. Počas svojho života nahral Milan Chladil viac ako 350 piesní, viaceré z nich sa stali hitmi, medzi nimi Granada, Chtěl bych mít kapelu, Je nás jedenást, Pigalle či Jezdím bez nehod. Zomrel 28. júna 1984 v Prahe vo veku 53 rokov. O nás dvou bol hitom tejto dvojice od júna 1961.Milan Drobný (*1944, Praha) patrí tiež k Divadlu Semafor. Študoval herectvo a spev na pražskom konzervatóriu, amatérsky začal spievať v roku 1960. Zúčastnil sa viacerých súťaží, medzi nimi aj Hľadáme nové talenty. Po nej mu dirigent Karel Kraugartner ponúkol účinkovanie v jeho rozhlasovom orchestri. V roku 1962 získal prvé angažmán v kaviarni Vltava, tu sa stretol s Karlom Gottom. Vo februári 1963 nastúpili obaja do divadla Semafor. Odslúžil vojenskú službu a v roku 1965 sa do Semaforu vrátil. Spolu s Jiřím Grossmannom a Jiřím Brabcom založili Country Beat. Jeho prvý veľký hit, Píseň pro kočku aj skladba Kytky se smály sú zo semaforskej hry Zuzana není pro nikoho doma. Od roku 1966 nahrával s orchestrom Karla Vlacha, v roku 1969 odišiel zo Semaforu a založil vlastnú skupinu New Force. V roku 1971 mu vyšla prvá LP platňa Najdu klíč a vejdu branou. Vystupoval doma aj v zahraničí, spieval na viacerých festivaloch. V roku 1994 dostal platinovú platňu Supraphonu za dva milióny predaných nosičov, na svojom konte má viac ako desiatku albumov.Josef Zíma (*1932, Praha), nezabudnuteľný princ Radovan, po maturite na gymnáziu študoval herectvo na DAMU a súčasne sa súkromne učil aj spev. Od roku 1948 bol členom Ľudového súboru konzervatória, od roku 1950 spieval s Orchestrom Jaroslava Ježka. Účinkoval v Divadle satiry (dnes Divadlo ABC), v roku 1962 dostal angažmán v Komornom divadle, kde účinkoval ďalších tridsať rokov. V tomto divadle sa uplatnil ako herec, aj ako spevák. Jeho prvým hitom bola pesnička Pro Tebe, ktorú mu napísal Jiří Suchý. Neskôr nahral viacero známych piesní, medzi nimi Bílá vrána, Do vlasů, Zelené pláně, Proč se neusmíváš, Si, si, si, signorina či Jak se máš Maruško. Od 80. rokov sa venoval viac moderovaniu a dychovke, známy bol televízny program Sejdeme sa na Vlachovce.V roku 1959 hral hlavnú úlohu princa Radovana v rozprávke režiséra Martina Friča Princezna se zlatou hvězdou. Táto rozprávka patrí dnes do zlatého fondu českej kinematografie. Josef Zíma nahral skoro dve stovky populárnych piesní, najväčšie hity vyšli vo februári 2007 na kompilácii Pop galerie Josef Zíma. V roku 2008 vyšla kompilácia Zlaté hity z Vlachovky. Je držiteľom ceny Thálie 2014 za celoživotné dielo v kategórii opereta-muzikál. Vlastnú pesničku Gina nahral v sprievode orchestra Karla Vlacha v júni 1964.V polovici 60. rokov prišli v priebehu necelého polroka do kín dva dnes už kultové hudobné filmy. Tým prvým bol filmový muzikál Starci na chmelu režiséra Ladislava Rychmana o prvej láske dvoch študentov na chmeľovej brigáde. Film mal premiéru 18. septembra 1964, v hlavných postavách účinkovali Vladimír Pucholt, Ivana Pavlová a Miloš Zavadil, pesničky do filmu zložili Jiří Malásek, Jiří Bažant a Vlastimil Hála. Hitom z tohto filmu bola pieseň Milenci v texaskách.Druhým bol film Kdyby tisíc klarinetů, ktorý nakrútila dvojica režisérov Jan Roháč a Vladimír Svitáček podľa rovnomenného kabaretu, ktorý mal premiéru v Divadle Na zábradlí 9. decembra 1958. Film mal premiéru 29. januára 1965, vo filme účinkovali mladí speváci z divadiel Semafor a Rokoko, medzi nimi Karel Gott, Eva Pilarová, Hana Hegerová, Pavlína Filipovská, Waldemar Matuška, Jiří Suchý, Jiří Šlitr či Jiří Jelínek. Pesničky do filmu zložila dvojica Šlitr – Suchý, hitmi sa stali piesne Tereza, Babeta, Dotýkat se hvězd a Tak abyste vědela.Skladateľ a hudobník Braňo Hronec založil v roku 1964 skupinu Braňa Hronca, ktorá sa neskôr zmenila na Orchester Braňa Hronca. Na scéne boli do roku 1982 a patrili k špičke československej hudobnej scény. Pri skupine, neskôr v orchestri sa vystriedalo viacero speváčok, medzi nimi Eva Máziková, Eva Kostolányiová či Sally Selingová. V roku 1965 vydali prvý singel, boli na ňom piesne Lampy už dávno zhasli a Slop znie. Obe naspievali Jana Beláková a Marcela Laiferová, vtedy ešte pod menom Marcela Bujnová.V 60. rokoch prichádza na scénu nová generácia speváčok Tatiana Hubinská, Zora Kolínska, Oľga Szabová či Eva Sepešiová.Tatiana Hubinská (*1944, Paríž) sa s rodinou prisťahovala na Slovensko. Od roku 1949 bývali v Komárne, tu na ľudovej škole umenia sa učila hru na klavír. Vyštudovala konzervatórium v Bratislave, spievať začala už v roku 1963 s combom Gustáva Offermana. V roku 1967 sa stala členkou bratislavského comba, kde spievala spolu so Zuzkou Lonskou a Zdenkom Kratochvílom. Po roku prešla do orchestra Juraja Velčovského. V roku 1965 vyšla prvá malá platňa so skladbou Vieš, čo je žiaľ. Jej prvými hitmi z tej doby boli piesne Haló baby, Haló boy, Casanova či Tancujeme shake. Nahrala aj pieseň Ako malý psík, slovenskú verziu víťaznej skladby Eurovíznej súťaže 1967 Puppet On A String, ktorú spievala Angličanka Sandie Shaw. V roku 1967 súťažila spolu s Marcelou Laiferovou na Bratislavskej lýre s duetom Čítam si horoskop. V roku 1968 sa na dva roky upísala orchestru Gustáva Broma, s ním v roku 1969 spievala aj na Jazzovom festivale v Prahe. V roku 1970 nahrala s orchestrom Gustáva Broma aj LP platňu Tatiana Hubinská. Bola jedinou v jej speváckej dráhe. V závere 70. rokov sa vytratila z hudobnej scény. Zomrela 6. apríla 1999 vo veku 54 rokov.Speváčka, herečka a moderátorka Zora Kolínska (*1941, Kráľova Lehota) vyštudovala Vysokú školu múzických umení, prvým angažmán bolo v roku 1963 divadlo v Trnave. Od roku 1966 bola členkou Divadla poézie. Tu okrem hrania účinkovala ako speváčka v kabaretných programoch dvojice Lasica, Satinský. Od roku 1971 bola členkou činohry Novej scény. Jej herecký záber bol od vážnych rolí až po komické postavy. V roku 1971 jej vyšla prvá LP platňa Verše písané na vodu. Z tohto obdobia boli hity Tichý hlas, Zabúdaj a titulná Verše písané na vodu. Často vystupovala s Ivanom Krajíčkom, s ním naspievala známe duety Cesta do neba, Nočné ruže či Ponáhľaj sa za ozvenou. V 90. rokoch pravidelne vystupovala v hudobnej relácii Repete. Po smrti Ivana Krajíčka v roku 1997 prebrala úlohu moderátorky tohto programu. V roku 1998 dostala ocenenie Žena roka časopisu Slovenka. Zomrela 17. júna 2002 v Bratislave. Pesničku Tichý hlas nahrala v roku 1968.Oľga Szabová (*1942, Bratislava) začala amatérsky spievať už počas štúdia na strednej obchodnej škole. V roku 1958 dostala ponuku z Brna od dirigenta Mirka Foreta a s jeho orchestrom začala jej spevácka dráha. V tomto orchestri sa zoznámila s budúcim manželom Jurajom Velčovským, ktorý hral vo Foretovom orchestri na trúbku. Spolu prišli v roku 1961 do Bratislavy. Od tej doby bola jej spevácka dráha spojená s orchestrom manžela a dirigenta Juraja Velčovského. Prvé úspechy si získala už v druhej polovici 60. rokov. V repertoári mala piesne domácich autorov aj prevzaté skladby, známe sú piesne Keď ma pobozkáš, Zelená kolíska, Mendocino, Nie si môj typ, Prázdnu náruč, srdce mám, Vyznanie oteckovi či Láska páli. V roku 1979 vyšla jej profilová LP platňa s názvom Oľga Szabová.Z Košíc pochádza speváčka Eva Sepešiová (*1946). V hudobnej škole sa učila hru na klavíri, spievať začala už počas štúdia na strednej škole. V roku 1966 nahrala prvé piesne, medzi nimi aj známu skladbu Sunny. V roku 1968 vyhrala festival Zlatá ruža v Detve so skladbou Pierot a Kolombína. V roku 1969 sa presťahovala do Bratislavy. Tu nahrala piesne Cigánsky žiaľ, Baránky, Kto pokoj v srdci nenosí. Účinkovala v televíznom zábavnom programe Bumerang dvojice Lasica – Satinský. V roku 1970 súťažila na festivale v juhoslovanskom Splite s piesňou More, ktorú jej zložili Ivan Horváth a Ivan Úradníček. Uplatnila sa v popovej produkcii, tradičnom džeze aj v šansóne.