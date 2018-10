Československo – 100 rokov, 100 hitov: To byla, pánové, jízda

V roku 1955 sa narodil v Partizánskom spevák, skladateľ, zakladateľ populárnej hudobnej skupiny Lojzo MARIÁN KOCHANSKÝ. Zomrel 28.4.2006. Foto: TASR Foto: TASR

Vladimír Mišík (*1947) študoval spev na Ľudovej škole umenia. Jeho prvou amatérskou skupinou bola Uragán, začínal v pražskej skupine Komety, v ktorej sa zoznámil s Radimom Hladíkom, rok nato prešiel do skupiny Fontána, neskôr známej ako Matadors. Po vojenskej službe to boli skupiny New Force, Blue Efect, Flamengo, Formace, Energit. V roku 1974 si založil vlastnú skupinu Etc, s ktorou hrá s krátkymi prestávkami dodnes. Vladimír Mišík, jeden z prvých českých rockerov, sa prvej vlastnej LP platne dočkal až v roku 1976 so skupinou Etc.Vo viacerých piesňach zhudobnili texty básnika Josefa Kainara. Hitom z tejto platne sa stala pieseň Stříhali dohola malého chlapečka, práve na text Josefa Kainara. V roku 1982 mu zakázali koncertovanie, zákaz trval do roku 1985. Po nežnej revolúcii bol v roku 1990 na dva roky zvolený do poslaneckej snemovne Českej národnej rady za Občianske fórum. Mišík je jednou z ústredných postáv českej rockovej hudby. Na svojom konte má viac ako desať albumov zo sólovej dráhy, v marci 2014 vyšla kompilácia Královský večer a v máji 2018 jej pokračovanie s názvom Životní režim - Bigbít 1976-2010.Richard Kybic (*1949), gitarista, spevák a líder skupiny Turbo začínal v skupine 99. Po vojenskej službe nastúpil do skupiny Cathedral, v roku 1974 prešiel do formácie Mahagon. Neskôr zakladá skupinu Bumerang. Na jeseň roku 1981 založil profesionálnu skupinu Turbo. Nasledovalo deväť rokov úspešnej muzikantskej dráhy. Úspešná bola ich LP platňa To bude pánové jízda z roku 1985. V ankete Zlatý slávik boli za roky 1987 a 1988 zhodne na 2. mieste. Získali dvakrát zlatú platňu za 200-tisíc predaných nosičov. Kybic zložil viac ako 100 skladieb, prakticky celý repertoár Turba.V máji 2007 vyšla dvojkompilácia Best Of Turbo. Sú na ňom všetky známe skladby tejto formácie, medzi nimi aj Přestávaš snít, Díky já jdu dál, Chtěl jsem mít a Hráč. Richard Kybic zomrel 12. mája 2003 (mozgový nádor) vo veku 53 rokov. Skupina pokračuje ďalej, v máji 2012 vydali nový album Žár a v apríli 2016 záznam koncertu Turbo 35 let.Jiří Korn (*1949) začínal v Detskom zbore československého rozhlasu v Prahe. Po maturite začal muzikantskú dráhu v skupine Mickey. V roku 1967 prešiel do skupiny Rebels, s ktorou vydali album Šípková Růženka. Na jar 1970 sa stal členom Shut Up Františka Ringo Čecha, tri roky hral v Jandovom Olympiku, nahrával LP platňu Olympic 4. Sólovú dráhu začal skladbou Yvetta, s ktorou získal 1. cenu na festivale Intertalent v Gottwaldove (dnešný Zlín). Úspech mal v bývalej Nemeckej demokratickej republike, tam vyhral festival v Drážďanoch. Bol prvý v Paríži i vo fínskom Tamperre. V 80. rokoch účinkoval často v západonemeckom Baden-Badene a domácom televíznom programe Možná přijde i kouzelník. Od 90. rokov je aj úspešným muzikálovým hercom, hral v muzikáloch Bedári, Dracula, Monte Christo, Limonádový Joe, Miss Saigon, Golem či najnovšie v The Addams Family. V októbri 2002 založil vokálne kvarteto 4TET, ktoré okrem neho tvoria Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník. Na svojom konte majú tri vydané albumy. V novembri 2008 vyšla 2CD + DVD kompilácia najväčších hitov z jeho sólovej dráhy od roku 1971 pod názvom Zlatá kolekce. K 65. narodeninám mu Supraphon v edícii Zlatá kolekcia vydal v máji 2014 trojkompiláciu Co mám v očích / Největší hity. V marci 2018 dostal Cenu Thálie za celoživotné majstrovstvo v obore muzikál. Z augusta 1988 je jeho úspešná sólovka Miss Moskva.Janek Ledecký (*1962) sa hru na gitare učil na ľudovej škole umenia. Maturoval na gymnáziu, vyštudoval právnickú fakultu. Od roku 1982 bol členom skupiny Žentour, v roku 1986 vydali LP platňu s názvom Žentour 001. V roku 1990 vydali album Žentour 003 s hitmi Utajený světadíl, Promilujem celou noc a Všechno bude fajn. V roku 1991 vyšiel album Žentour 005 so známou piesňou Proklínám. V roku 1992 odišiel Janek Ledecký na sólovú dráhu a Žentour skončil svoju činnosť. Na sólovej dráhe sa venuje piesňovej aj muzikálovej tvorbe. Už v roku 1992 vydal prvý sólový album Na ptáky jsme krátký. Rok nato vydal ďalší Právě teď s hitmi Pěkná, pěkná, pěkná a Sliby se maj plnit o Vánocích. Z roku 1997 je album Mít kliku so známou skladbou Laj, laj. v máji 2001 vyšiel album Na chvíli měj mě rád, v októbri 2005 Ikaros. Z aktuálnej diskografie je to album Všichni dobří andělé z októbra 2014 a z októbra 2015 najnovšia štúdiovka Na konci duhy. V roku 1999 zložil muzikál Hamlet, ktorý mal premiéru 1. novembra 1999, 23. februára 2001 mal slovenskú premiéru v Bratislave. Povzbudený úspechom Hamleta zložil Ledecký ďalší muzikál Galileo, ten mal premiéru v pražskom divadle Kalich 15. februára 2003 a 17. marca 2005 ho prvýkrát uviedli aj v Bratislave. V Divadle Broadway mal 30. novembra 2011 premiéru vianočný muzikál Vánoční zázrak aneb Sliby se maj plnit o Vánocích. Bratislavská Nová scéna uviedla 16. septembra 2016 premiéru Ledeckého muzikálu Iago. Hudbe sa venuje aj jeho syn Jonáš, ktorý hrá v kapele Ray Band. Dcéra Ester Ledecká je majsterkou sveta v snoubordingu, na zimnej olympiáde v kórejskom Pjongčangu získala dve zlaté medaily v snowbordingu a zjazdovom lyžovaní.Bratia Jan a František Nedvědovci po hudobných začiatkoch v trampských skupinách založili v roku 1972 skupinu Toronto. Tú po pár týždňoch premenovali na Brontosauři. V roku 1974 vyhrali autorskú súťaž na festivale Porta so skladbou Jana Nedvěda Kamarát. Ešte v tom roku prijali ponuku na spoločné vystupovanie so skupinou Spirituál Kvintet. V roku 1976 opäť účinkovali ako formácia Brontosauři. Na začiatku 80. rokov už boli Brontosauři hviezdami folkovej scény. Prierez ich vlastnej tvorby vyšiel v roku 1985 na albume Na kameni kámen. Zo slávnej éry tejto skupiny sú hity ako Růže z papíru či Na kameni kámen. Honza Nedvěd si vyslúžil pomenovanie „trampský Verdi". Viaceré skladby z ich repertoáru sa stali hymnickými piesňami. Pri príležitosti Janovej päťdesiatky vystúpili 21. júna 1996 na Strahovskom štadióne, na koncert prišlo viac ako 70-tisíc ľudí. Skupina zanikla v roku 1994 po vydaní albumu Zahrádky, každý z bratov pokračoval sólovo.Peter Lipa (*1943, Prešov), spevák, skladateľ, aranžér, organizátor, aj publicista a moderátor vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT aj postgraduál žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK. Pracoval ako hudobný redaktor v bratislavskom rozhlase. Svoju spevácku dráhu začínal v roku 1963 v skupine Struny, ktorá bola zložená zo študentov architektúry a stavebnej fakulty. V roku 1967 spieval so skupinou Istropolitana. V roku 1968 bol jedným zo zakladateľov skupiny Blues Five, s ktorou získal na 2. beatovom festivale v Prahe cenu ako objav festivalu. V 70. rokoch účinkoval s orchestrom Gustáva Offermmana, Revival Jazz Bandom a skupinou Hej. V 80. rokoch bola jeho spevácka dráha spojená s formáciou Lipa-Andršt Blues Band a potom od roku 1986 so skupinou T + R Band. V roku 1997 si zostavil vlastnú sprievodnú skupinu Peter Lipa Band.Od roku 1976 je dramaturgom aj promotérom najväčšieho slovenského festivalu Bratislavské jazzové dni. Mal 40, keď v roku 1983 vyšiel jeho debutový album Neúprosné ráno. Z jeho diskografie zaujali albumy Naspäť na stromy (1995), Čierny Peter (1998), Bistro (2000), Beatles In Blue(s) (2002). Veľmi úspešný bol album Lipa spieva Lasicu (2005), ktorý získal štyroch Aurelov. V máji 2012 vydal štúdiový album s názvom Lipa 68 a v októbri 2013 album Návšteva po rokoch, na ktorom sú piesne s textami Milana Lasicu. V októbri 2016 vyšiel kompilačný dvojalbum Podobnosť čisto náhodná, ponúka 20 pesničiek, ktoré vznikli na texty Milana Lasicu za posledných 35 rokov. Dnes má na svojom konte skoro tri desiatky vydaných albumov a kompilácií.Spevák a skladateľ Marián Kochanský (*1955) hral na akordeóne od detstva. V roku 1982 založil skupinu Lojzo. V roku 1985 vydali debutový album Lojzo, na ktorom boli známe piesne Na centrálnom trhovisku, Učiteľka chémie, My nie sme Taliani či Anča, si drahá ako Volvo. V roku 1987 vydali druhý album My nič, my muzikanti a v roku 1989 tretí Ticho po plešine. V roku 1991 vychádza album Lojzo IV a v roku 1996 album Laz Vegaz. Kochanský bol autorom väčšiny hitov tejto kapely, ku ktorým patrila aj spoločná skladba s Mirom Žbirkom Každý deň budú vraj Vianoce či spoločná skladba so skupinou Elán Že mi je ľúto. V roku 2005 vyšla hitová kompilácia s názvom Lojzo Gold. Marián Kochanský zomrel 28. apríla 2006 vo veku 50 rokov v Bratislave.Martin Ďurinda (*1961) založil v roku 1982 skupinu Tublatanka. V trojčlennej zostave boli okrem neho basový gitarista Pavel Horváth a bubeník Juraj Černý. Prvý koncert hrali v Bratislave 31. januára 1983. Počas ďalších dvoch rokov sa presadili na československej hudobnej scéne a v roku 1985, ešte ako amatérska skupina, vydali prvý album Tublatanka. Na profesionálnu dráhu sa vydali o rok neskôr, vydali albumy Skúsime to cez vesmír (1986), Žeravé znamenie osudu (1988), Nebo, peklo, raj (1990). V roku 1993 odišiel zo skupiny Pavel Horváth. V roku 1994 sa Tublatanka zúčastnila v írskom Dubline na 39. ročníku pesničkovej súťaže Veľká cena Eurovízie so skladbou Nekonečná pieseň, vo finále 30. apríla skončili na 19. mieste. Piesne pre skupinu skladala dvojica Martin Ďurinda a textár Martin Sarvaš. Dnes majú na svojom konte 14 vydaných albumov a kompilácií, tým najnovším je štúdiový album Svet v ohrození, ktorý vydali v máji 2010. V decembri 2011 vydali koncertné CD+DVD Tublatanka 25 rockov Live. V novembri 2012 vydali kompiláciu Cítim sa fajn / Najväčšie hity No.3 a v januári 2016 DVD Tublatanka 30 Rockov / Vo veľkej škole dní. Na druhom albume Skúsime to cez vesmír nájdeme aj hit Dnes.Robo Grigorov (*1964) mal šestnásť, keď začínal vo folkovej skupine Prešporok. Hral s ňou dva roky. Od roku 1982 pôsobil vo formácii Ventil RG, potom dva roky v skupine Mona Lisa. V roku 1985 sa zúčastnil na Bratislavskej lýre s piesňou Veľký smútok malých miest. Rok nato so skladbou Posledný valčík pre Európu získal striebornú lýru. V roku 1986 si zostavil vlastnú kapelu Midi. V roku 1988 odišiel do Belgicka, vrátil sa po nežnej revolúcii. Texty piesní mu písali Daniel Mikletič, Ľubo Zeman a Kamil Peteraj. Medzi jeho hity patria piesne Žuvačka za uchom, Edo, Láska, viera, nádej, Kým ťa mám, Láska, pivo, anjel a smútok, Modlitba lásky, Monika, Pocta Majakovskému, Ona je madona, Po víne. V roku 1992 vydal album Chýbaš mi. Na svojom konte má skoro dve desiatky albumov a kompilácií, najnovší s názvom Dych vyšiel v januári 2015. Z roku 1987 je skladba Pocta Majakovskému.Spevák a skladateľ Ján Kuric (*1963) bol v roku 1981 pri založení Ventil RG. Pôvodne sa volali Krach a hrali punk-rock. Z tohto obdobia boli hity Fajčenie škodí zdraviu a Radšej budem dnes aktívny, ako zajtra rádioaktívny, ktorých texty napísal Daniel Mikletič. Rozišli sa v polovici 80. rokov. Na jej báze vznikla v roku 1987 skupina Vidiek.V roku 1988 vydala prvý album Nechajte si ju, ďalšími boli albumy Vidiek (1994), 3 štyry (1997), Výber live (2000), Nové časy (2003). Skupina Ventil RG sa vrátila na pódium v roku 2007 a vydala live album Randal 2007. V závere roka 2009 vydala skupina Vidiek pod názvom Best Of kompiláciu hitov z dvadsaťročnej dráhy. Po dvanástich rokoch vydali v októbri 2015 nový album s názvom Vidiek s oblohou. Z debutového albumu Nechajte si ju je hit Vidiečan.