Festival slobody si pripomenie udalosti Augusta 1968

Bratislava 29. októbra (TASR) - Udalosti roku 1968 pripomenie ôsmy ročník multižánrového Festivalu slobody, ktorý organizuje Ústav pamäti národa (ÚPN). Festival sa bude konať od 5. do 10. novembra v Bratislave a zavíta aj do ďalších piatich slovenských miest. Program je zameraný na dokumentárne aj hrané filmy, divadelné predstavenia, diskusie i výstavy. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedli organizátori podujatia.Ťažiskom tohtoročného programu je rok 1968 - československá jar a následná okupácia. Podľa organizátorov prináša festival reflexiu nedávnej minulosti a chce sa zamerať aj na mladých. Podujatie preto prináša aj dopoludňajšie programové bloky určené pre študentov, ktorých súčasťou bude okrem dokumentárnych filmov tiež hraný film Jan Palach. Zároveň je pre nich pripravený krátky dokument. Program pre študentov bude prebiehať od pondelka 5. novembra do 7. novembra a po premietaní sa budú môcť zapojiť do diskusie s tvorcami filmov.Propagandistické filmy, ako aj blok filmov venovaných pamiatkebudú môcť návštevníci vidieť od 6. novembra.uviedol dramaturg festivalu Pavol Čižmár. Ako dodal, pôjde o filmy o Janovi Palachovi, ale aj o upálení Poliaka Ryszarda Siwieca a maďarského študenta Sándora Bauera. Pripravené sú aj štyri budovateľské filmy, ktoré majú podľa organizátorov predstaviť vývoj filmovej propagandy v období budovania socializmu na Slovensku.Okrem filmov sú pripravené aj výstavy či divadelné predstavenie #dubček v Divadle Aréna a predstavenie Poledne v Divadle Lab. Po oboch predstaveniach nasleduje diskusia.Hlavný program s medzinárodnou účasťou sa bude konať 8. novembra, kedy sa uskutoční v Novej Cvernovke vernisáž výstavy s názvom Za vašu a našu slobodu. "uviedol riaditeľ festivalu Ján Mitáč. Hosťami budú sovietsky disident Pavel Litvinov, ktorý protestoval so skupinou ľudí proti československej okupácii na Červenom námestí v Moskve, Joanna Helander, ktorá podobne protestovala v Krakove a Zoltán Bíró, účastník protestov v Budapešti. Joanna Helander tiež počas festivalu uvedie slovenskú premiéru svojho dokumentu "", ktorý je zameraný na súčasný terorizmus a antisemitizmus.Festival sa bude v Bratislave konať v kine Lumiére, Pisztoryho paláci, v Novej Cvernovke, v divadlách Aréna a Lab, ako aj na ďalších miestach. Okrem Bratislavy Festival slobody uvedú v Nitre, Brezne, Spišskej Belej, Bardejove a Košiciach. Na všetky podujatia je vstup voľný, okrem slávnostného otvorenia festivalu v pondelok 5.11., kde je vstup na pozvánky. Viac informácií a podrobný program je uvedený na webovej stránke Festivalu slobody.