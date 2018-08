Český europoslanec Zahradil sa chce stať predsedom Európskej komisie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. augusta (TASR) - Český europoslanec Jan Zahradil (ODS) sa zaujíma o funkciu predsedu Európskej komisie (EK). Tento vplyvný post chce získať ako kandidát frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR), kam ODS v rámci Európskeho parlamentu patrí. Uviedol to vo štvrtok server Aktuálně.cz.napísal Zahradil redakcii Aktuálně.cz.Podľa pravidiel vyberú nového šéfa komisie lídri členských štátov EÚ po voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ktoré budú v máji 2019. Následne ho musia zvoliť europoslanci. V prípade, že zostane zachované súčasné rozloženie síl v EP, má Zahradil len veľmi malé šance, myslí si Aktuálně.cz.Väčšina europoslancov presadzuje, aby sa novým šéfom EK mohol stať jedine politik, ktorý svoju kandidatúru oznámi už pred európskymi voľbami a povedie kampaň s cieľom túto funkciu získať. Podľa EP teda členské štáty nemôžu na šéfa komisie navrhnúť kohokoľvek.Tento systém takzvaných kandidátov, ktorým sa teraz chce stať aj Zahradil, vznikol pred voľbami do EP v roku 2014. Členské štáty sa mu napokon podvolili a za šéfa komisie vybrali bývalého luxemburského premiéra Jeana-Clauda Junckera, kandidáta Európskej ľudovej strany (EPP). Do nej patrí napríklad nemecký blok CDU/CSU, v ČR sú jej členmi TOP 09 a KDU-ČSL.