Slováci využívajú platbu kartou čoraz viac aj pri menších nákupoch

Bratislava 23. augusta (TASR) - Ešte pred desiatimi rokmi bolo na Slovensku zvykom platiť za menšie nákupy prevažne hotovosťou, dnes to už neplatí. Slováci totiž využívajú platobné karty čoraz viac aj pri menších platbách. Kým v roku 2008 bola priemerná suma nákupu zaplateného kartou 45 eur, v súčasnosti je to zhruba o 20 eur menej.povedala Marcela Králová, podpredsedníčka Združenia pre bankové karty (ZBK).Platobné karty zaznamenali svoj boom aj vďaka internetu. Platí, že čím je viac e-shopov a nových možností nákupu na internete, tým je viac platieb kartami. Platba kartou má v porovnaní s hotovosťou aj podstatne viac výhod. Okrem toho, že platenie kartou je bezpečné a rýchle, práve karta ochráni pred neserióznymi obchodníkmi, ktorí napríklad namiesto značkovej veci pošlú falzifikát. A aj takúto situáciu podľa Královej môže zákazník po neúspešnej reklamácii u obchodníka reklamovať vo svojej banke, ak zaplatil kartou.V súčasnosti je na Slovensku v obehu približne 5,2 milióna platobných kariet. To, že ľudia využívajú pri platení za nákup karty, je plusom aj pre krajinu. Pre ekonomiku každého štátu je totiž podstatný výber daní. Pokiaľ však platby prebiehajú v hotovosti, bez bločkov a potvrdení, štát môže prichádzať o peniaze, pretože obchodníci nemusia príjmy priznať.Významnou výhodou bezhotovostného platenia pre štát je aj menšie množstvo hotovosti v obehu.doplnila Králová.TASR informovalo Združenie pre bankové karty.