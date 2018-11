Český futbalový majster Viktoria Plzeň remizoval v Liberci

Hráči Plzne, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre - 16. kolo:

FK Dukla Praha – FK Teplice 1:0 (1:0)

Gól: 17. Djuranovič, ČK: 50. Jindráček, 69. Jeřábek (obaja Teplice)

/F. Bilovský (Dukla Praha) do 80. min, I. Schranz (Dukla Praha) od 71. min, brankár M. Hruška do zápasu nezasiahol/



FC Slovan Liberec - FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:0)

Góly: 71. Pešek – 84. Kovařík, ČK: 64. Hejda (Plzeň)

/P. Hrošovský odohral celý zápas, R. Procházka a brankár M. Kozáčik do zápasu nezasiahli (všetci Plzeň), M. Koscelník odohral celý zápas, F. Oršula (obaja Liberec) od 87. min/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. novembra (TASR) – Úradujúci český futbalový majster Viktoria Plzeň v zostave so slovenským reprezentantom Patrikom Hrošovským, ktorý odohral celý duel, remizoval na pôde Liberca 1:1 v rámci 16. kola najvyššej domácej súťaže.V druhom piatkovom zápase vyhrali futbalisti Dukla Praha na domácej pôde 1:0 nad Teplicami. Hostia prišli v druhom polčase o dvoch hráčov, ktorí boli po červených kartách vylúčení.