Prezídium Slovenského zväzu biatlonu sa v kauze Fialkových ohradilo

Banská Bystrica 23. novembra (TASR) - Prezídium Slovenského zväzu biatlonu (SZB) zareagovalo na závery hlavného kontrolóra športu v kauze sestier Fialkových a nesúhlasí s tým, že postupovalo nezákonne pri uzatváraní Zmluvy o štátnej športovej reprezentácii.Z reakcie prezídia SZB vyplýva, že Slovenský zväz biatlonu pripravil vlastný podnet na kontrolóra, aby preskúmal postup a konanie SZB.uvádza sa v stanovisku.SZB poukazuje na to, že disciplinárne konanie voči Ivone Fialkovej a Paulíne Fialkovej je disciplinárnym konaním voči členkám združenia ako členkám, a to pre porušenia ich členských povinností. Upozorňuje na skutočnosť, že podmienkou štartu na podujatiach je, aby mal reprezentant podpísanú zmluvu o reprezentácii so SZB.K stanovisku spoločnosti GARANT PARTNER legal s.r.o. zo dňa 21. novembra konštatuje, že uvedené informácie sú klamlivé a výrazne poškodzujú dobré meno Slovenského zväzu biatlonu. Preto Slovenský zväz biatlonu vyzýva spoločnosť GARANT PARTNER legal s.r.o., aby sa verejne ospravedlnila za vyhlásenia, ktoré uviedla.Ako prezídium SZB zdôraznilo, všetci členovia naďalej veria, že dôjde k podpisu zmluvy a Paulína a Ivona budú štartovať na pretekoch SP.