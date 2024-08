Český kardinál prirovnal olympiádu v Paríži k nacistickej v Berlíne. Zneužili športovcov k novým ideológiám, hovorí Duka

Trojlístok olympiád

Výsmech antike a náboženstvu

Zneužitie olympiády

14.8.2024 (SITA.sk) - Olympiáda v Paríži nadchla celý svet a v mnohých otázkach sa zapísala do histórie ako podujatie, ktoré prinieslo okrem pôsobivých športových výkonov aj niekoľko kontroverzných tém. Český kardinál Dominik Duka dokonca tvrdí, že Hry XXXIII. olympiády sa zaradili k ďalším dvom OH, ktoré v minulosti boli významne politicky poznačené.„Vytvoril sa trojlístok olympiád - Berlín 1936, Moskva 1980 a teraz Paríž 2024. Športovci boli zneužití k iným cieľom - k nacizmu, komunizmu a k novým ideológiám, ktoré nám vlastne hovoria, že neexistuje ľudská identita,“ uviedol Duka vo svojom blogu na webe iDnes.cz.Poukázal na otvárací ceremoniál OH 2024, po ktorom bolo často na pretrase stvárnenie Poslednej večere od Leonarda da Vinciho. „V rámci tejto úvodnej šarády bola tiež oslava popravy Márie Antoinetty, dcéry našej kráľovnej Márie Terézie,“ nepáčilo sa Dukovi, ktorý ďalej rozoberal viaceré symbolické zobrazenia Poslednej večere.Pristavil sa tiež pri tom, že olympijské hry majú svoje korene v antickej Sparte. „Olympijské hry sú predovšetkým súčasťou brannej výchovy a môžeme povedať, že vojenskej spoločnosti,“ vraví Duka. Tvrdí tiež, že znázornenie Poslednej večere na otváracom ceremoniáli malo úplne evidentnú narážku na antickú dobu a podľa neho to bol „absolútny výsmech antike, nielen kresťanstvu".Duka si tiež myslí, že olympiáda od 19. storočia stavia na kráse, fyzickej kráse, kráse človeka, aj na jeho športovom výkone. „To je telesná stránka. Na druhej strane, olympiáda tiež stavia na kráse ľudského ducha, na jeho kultúre a umení, ale aj na pravom priateľstve. Tento prvok vnieslo do obnovy olympiády kresťanstvo,“ napísal.Duka rozdúchal aj vášne súvisiace s alžírskou boxerkou Imane Khelifovou . „Ako prebehla olympiáda? Mnohí ma predišli. Vytvoril sa trojlístok olympiád 1936 - Berlín, 1980 - Moskva a teraz Paríž 2024. Olympiáda nastolila mier. Preto spomínané tri olympiády odporujú týmto zásadám. Športovci boli zneužití k iným cieľom: k nacizmu, komunizmu a k novým ideológiám, ktoré nám vlastne hovoria, že neexistuje ľudská identita. Z toho dôvodu tiež ale neexistuje právo a neexistuje ani potreba mieru a priateľstva. Muž, ktorý bije v športovej disciplíne boxu ženu, je toho potvrdením,“ uviedol 81-ročný duchovný.Poďakoval sa tiež za postoje niektorým športovcom, napríklad srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi , ktorí podľa neho poznali, že „došlo k zneužitiu olympiády určitými skupinami".