Ani šesť medailí by situáciu na Slovensku nezmenilo, ministerstvo vníma problémy športovcov aj odborníkov

14.8.2024 (SITA.sk) - Hodnotenie nedávno skončených olympijských hier v Paríži medailovou optikou nevyznelo zo slovenského pohľadu príliš optimisticky, keďže pod Eiffelovkou slovenská výprava získala iba jeden cenný kov. Bronz si vypádloval kanoista Matej Beňuš na divokej vode a k nemu sa nepridal už žiadny športovec spod Tatier.„Ak hovoríme o športových výsledkoch, získali sme len jednu bronzovú medailu a to je sklamanie," uviedol prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel počas tlačovej konferencie na pôde Ministerstva cestovného ruchu a športu SR Omnoho pozitívnejšie už vyznieva skutočnosť, že pod piatimi kruhmi sa predstavilo dovedna 27 Slovákov a tí si pripísali spolu 12 umiestnení v Top 10. Je potrebné spomenúť aj to, že vzhľadom na náročné kvalifikačné kritériá je stále ťažšie sa dostať pod päť kruhov a pre viacero reprezentantov SR bol veľký úspech už len to, že sa prebojovali do Paríža. Ani to by však nemalo zahmliť skutočnosť, že slovenský šport na tom nie je dobre.„Musíme si uvedomiť vážnosť situácie. Mali sme jednu medailu, ale aj keby boli štyri alebo šesť, tak to situáciu na Slovensku v zásade nezmení. Olympijské medaily sú obrovský impulz pre športovcov a mládež, aby hľadali svoje vzory v reálnych podobách a nie niekde vo videohrách. Príčiny musíme hľadať roky dozadu. Prečo sme neinvestovali do infraštruktúry skôr? Už dnes sa s veľkým rešpektom pozerám na ZOH v Taliansku. Naša výprava bude mať podobné problémy, čo sa týka veľkosti. Chcem, aby sme boli čo najvyššie v počte získaných medailí, prajem to každému športovcovi. Pozrime sa však na vec objektívne, nie ako na prípad, ktorý sa stal následkom toho, že sa pred rokom niečo zanedbalo. Povedzme si o krokoch, ktoré potrebujeme urobiť, aby sme mali potenciál kandidátov na olympijské miestenky na minime 50," poznamenal Siekel.Štátny tajomník rezortu pre šport Ján Krišanda sa poďakoval olympionikom za to, že bojovali na hranici svojich síl. „Výprava dosiahla osem umiestnení do ôsmej priečky a prísľubom do budúcnosti je to, že nastúpila mladá generácia," uviedol a zdôraznil potrebu upraviť financovanie jednotlivých odvetví v športe.Podľa neho je potrebné prehodnotiť a zmeniť rozdeľovanie prostriedkov. „Nie je možné nastaviť jedným výpočtom všetky rozdielne úrovne športu. Ministerstvo bude mať tendenciu prehodnocovať systematizáciu podpory športu. Tiež sa musíme konečne venovať podpore talentovanej mládeže, ktorá nemá zastrešenie a metodiku. Musíme vytvoriť výcvikové centrálne strediská na prípravu," poznamenal.Len pár dní po skončení OH v Paríži už načrtol aj cieľ pre Los Angeles 2028. „Musíme sa rozprávať so zväzmi a identifikovať športovcov, ktorí sú schopní zúčastniť sa na budúcich OH a vytvoriť pre nich čo najoptimálnejšie podmienky. Budeme o tom intenzívne rokovať s olympijským výborom aj so zväzmi. Cieľom je vyslať do Los Angeles čo najväčšiu výpravu, možno v počte 50 športovcov, neskôr do Austrálie približne 100 športovcov. Kolektívne športy sme mali naposledy v Sydney 2000, čiže sa budeme uberať aj týmto smerom. Je toho veľa, no myslím si, že sa nám to podarí," dodal.Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi vníma súčasný stav ako štartovaciu čiaru. „Dlhé roky bol šport obchádzaný, práca s mládežou nebola systémová, vzdelávaniu trénerov sa nevenovala dostatočná pozornosť, zanedbávali sa športoviská a nových sa budovalo veľmi málo, šport bol navyše podfinancovaný až do zmien, ktoré priniesol Zákon o Športe. Dnes však vidíme, že ani ten nie je stopercentný a potrebuje novelizovať. Všetky tieto problémy, ktoré pomenovávajú odborníci v športe, športová obec, vrcholoví športovci aj rodičia športujúcich detí, vnímame. Aj preto trvala SNS na zriadení nového ministerstva, ktoré by šport malo ako jednu z hlavných činnosti a nie ako oblasť, ktorá je na okraji, ako tomu bolo v minulosti,“ uviedol šéf rezortu.