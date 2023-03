Český lev: 30. ročník ovládol výpravný historický film Il Boemo,získal 6 sošiek

Jubilejný 30. ročník udeľovania českých filmových ocenení Český lev ovládol výpravný životopisný film Il Boemo režiséra Petra Václava a producenta Jana Macolu. Bodoval celkom v šiestich kategóriách. Cenu pre najlepšiu herečku si odniesla Klára Melíšková, najlepším hercom bol podľa akademikov Michal Kern.



Okrem hlavnej ceny za najlepší celovečerný film získal Il Boemo Českého leva aj v kategórii najlepšia réžia, zvuk, scénografia, kostýmy a masky. Režisér s producentom na snímke podľa svojich slov pracovali dvanásť rokov.



Cenu pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe si odniesla Klára Melíšková za stvárnenie postavy zdravotnej sestry v dramatickej minisérii Podezření. Sošku pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe získal Michal Kern za stvárnenie niekdajšieho spolupracovníka nacistickej tajnej služby Sicherheitsdienst a neskôr aj Štátnej bezpečnosti Jiřího Arvéda Smíchovského v psychologickej dráme Arvéd.



Najlepším dokumentárnym filmom bola podľa odbornej poroty Zkouška umění, ktorá zachytáva prijímacie skúšky na Akadémii výtvarných umení. Cenu za najlepší televízny film alebo minisériu si odniesla dráma Podezření, za televízny seriál kriminálka Devadesátky slovenského režiséra, producenta a scenáristu Petra Bebjaka. Českého leva za najlepší animovaný film získala snímka Zuza v zahradách.



Slávnostný galavečer už po druhýkrát uvádzal režisér, herec a moderátor Jiří Havelka. Odovzdávanie cien hudobne sprevádzal držiteľ štyroch Českých levov za filmovú hudbu, skladateľ a producent Jan P. Muchow so svojou skupinou The Antagonists a špeciálna hostka – speváčka, skladateľka a držiteľka Oscara Markéta Irglová.



Z minuloročnej filmovej produkcie posudzovali akademici celkom 129 snímok odvysielaných na televíznych obrazovkách, streamovacích platformách a plátnach kín. Podľa ČFTA išlo o rekordný počet. V záverečnom hlasovaní hodnotili 32 titulov v 19 štatutárnych kategóriách.



Český lev je filmové ocenenie, ktoré udeľuje Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA) od roku 1993. Cenou je krištáľová socha leva. Deväť sošiek – čo je zatiaľ najviac – získal počas tridsaťročnej histórie ich udeľovania filmový strihač Jiří Brožek. Z hercov sú doteraz najúspešnejší Ivan Trojan so siedmimi a Anna Geislerová s piatimi soškami.