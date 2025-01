Český miliardár Leon Tsoukernik, ktorý skolaboval po použití lieku, sa prebudil z kómy

17.1.2025 (SITA.sk) - Český miliardár a blízky priateľ vdovy po Karlovi Gottovi Ivany Gottovej Leon Tsoukernik, ktorý skolaboval v pondelok vo svojom sídle v mestečku Chodová Planá, sa prebral z kómy. Podľa médií do kómy upadol po neodbornej intravenóznej aplikácii lieku na krátkodobú anestéziu. Podľa lekárov však napriek prebudeniu vraj nemusí Tsoukernik byť taký, ako bol predtým. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.„Práve som dostal správu, že sa Leona podarilo prebudiť," povedal pre denník Blesk zdroj z podnikateľovho najbližšieho okolia. Avšak vraj sa môže stať, že už nikdy nebude ako v minulosti. „Pacient nemusí vnímať, hovoriť, nemusí byť hybný. Ide o to, do akej miery má alebo nemá poškodený mozog," vysvetlil podľa zdroja nemenovaný neurológ z pražskej nemocnice.Miliardár pôvodom z Ruska, ktorý sa v Českej republike usadil v roku 1993, nadobudol svoje nemalé imanie predovšetkým vďaka podnikaniu v oblasti hazardu. Najväčšie európske kasíno v obci Rozvadov na česko-nemeckých hraniciach, ktoré vybudoval, však minulý rok predal a primárne sa zameral na obchod s realitami.