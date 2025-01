Rusi na Ukrajine podľa estónskej rozviedky začali mať problémy s delostrelectvom

17.1.2025 (SITA.sk) - Ruské jednotky na Ukrajine začali mať problémy so svojimi delostreleckými systémami, uviedol šéf estónskeho vojenského spravodajstva plukovník Ants Kiviselg. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.Kiviselg v súvislosti so situáciou a fronte uviedol, že ruskí vojaci si v ostatných týždňoch udržiavajú taktickú iniciatívu, ale nemajú úplnú prevahu. Poukázal však na to, že na fronte sa objavili delostrelecké systémy zo Severnej Kórey. „To naznačuje čoraz kritickejšiu situáciu Ruska v oblasti delostreleckých systémov," povedal.Ukrajinská obrana, ktorá sa rýchlo prispôsobuje a je technicky efektívnejšia, odoláva veľkému tlaku Ruska a postupne oslabuje jeho útočné schopnosti, dodal šéf estónskej vojenskej rozviedky.