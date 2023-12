Český minister Dvořák označil Orbána za trójskeho koňa, ničí európsku jednotu a pracuje v záujme Ruska

Využíva ukrajinskú otázku ako páku

Veto sa podarilo prelomiť

18.12.2023 (SITA.sk) - Český minister pre európske záležitosti Martin Dvořák povedal, že maďarský premiér Viktor Orbán je trójskym koňom, ktorý ničí európsku jednotu a chráni ruské záujmy. Ako referuje web eurointegration.com.ua, Dvořák sa takto vyjadril v televíznom rozhovore.„Orbán je dnes trójskym koňom, ktorý intenzívne a, bohužiaľ, čoraz účinnejšie ničí túto jednotu a snaží sa ukázať, že by sme mali ignorovať Ukrajinu,“ povedal Dvořák počas diskusie, ktorú v nedeľu odvysielala stanica CNN Prime News. Podľa neho Orbán vydiera Európu a zneužíva svoje právo veta.Orbán bol kritizovaný za to, že údajne využíva ukrajinskú otázku ako páku v snahe odblokovať prístup k fondom EÚ , ktoré boli zmrazené z dôvodu ohrozenia právneho štátu v krajine súčasnou maďarskou vládou.Minulý týždeň sa Európska komisia rozhodla odblokovať 10 miliárd eur po tom, ako Maďarsko zverejnilo správu o reforme súdnictva. Približne 21 miliárd eur však zostáva zmrazených.„Myslím si, že skutočný názov (maďarského prístupu) je vydieranie. Myslím si, že skutočný názov je zneužitie práva veta nie na ochranu maďarských národných záujmov, ale na ochranu ruských záujmov,“ povedal Dvořák.Lídri EÚ na samite v Bruseli 14. decembra podporili začatie rokovaní o vstupe do Únie s Ukrajinou a Moldavskom. Hoci rozhodnutie o Kyjeve dlho blokovalo Maďarsko, jeho veto sa podarilo prelomiť presvedčením maďarského premiéra Viktora Orbána, aby počas hlasovania opustil miestnosť a zdržal sa tak hlasovania.Samotný Orbán neskôr povedal, že súhlasil s tým, že sa vzdá svojho veta na začatie prístupových rokovaní Ukrajiny s EÚ, pretože bude mať ešte veľa príležitostí na zablokovanie tohto procesu. Okrem toho Orbán zablokoval rozpravu o revízii dlhodobého rozpočtu EÚ, v ktorej sa predpokladalo vyčlenenie približne 50 miliárd eur na podporu Ukrajiny.