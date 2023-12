Rusko podľa Ukrajiny zostrelilo vlastné bojové lietadlo Su-25

18.12.2023 (SITA.sk) - Ruská protivzdušná obrana podľa veliteľa ukrajinských vzdušných síl Mykolu Oleščuka zostrelila vlastné bojové lietadlo. V súvislosti so správou ukrajinského letectva z 5. decembra o zostrelení ruského bombardéra Su-24M, ktorý sa snažil odpáliť rakety na Odeskú oblasť, Oleščuk uviedol: „S istotou môžem povedať, že to nebola ukrajinská protivzdušná obrana." Informuje o tom web Kyiv Independent.Podľa ukrajinského generálneho štábu Moskva od začiatku vojny prišla už o 325 lietadiel a 324 vrtuľníkov.Rusko má pri frontových líniách vzdušnú prevahu a ukrajinskí predstavitelia a vojenskí pozorovatelia to citujú medzi dôvodmi nedostatočného úspechu ukrajinskej letnej protiofenzívy.