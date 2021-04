Český minister kultúry Lubomír Zaorálek neprijal ponuku viesť ministerstvo zahraničia

Nikam sa nepchá

Odchod Petříčka žiadal Zeman

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Český minister kultúry Lubomír Zaorálek neprijal ponuku, aby viedol rezort zahraničia. Podľa neho je ponuka od šéfa ČSSD Jana Hamáčka „ako danajský dar“. Hoci je ministrovi zahraničná politika blízka, prekáža mu, že do nej zasahujú Pražský hrad aj premiér Andrej Babiš Zaorálek je však podľa svojich slov ochotný sa s predsedom vlády porozprávať, „či je ochotný to zmeniť“, informuje spravodajský portál iDNES.cz.Zaorálek, ktorý už rezortu zahraničia šéfoval za vlády Bohuslava Sobotku , mieni, že ministerstvo „vypitvali“ a silné kompetencie, ako napríklad v oblasti európskej politiky a Ruska, prešli inam.„Dnes má ministerstvo váhu len vtedy, ak na tom participuje premiér,“ povedal.Ako tiež uviedol, je „človek, ktorý sa nikam nepchá“ a považuje za prirodzené pokračovať v práci v rezorte kultúry. Zotrvanie na ministerstve naznačil už v pondelok a chcú ho aj zástupcovia kultúrnych inštitúcií.Podľa prvého podpredsedu ČSSD Romana Onderku bude o vzniknutom probléme v utorok rokovať grémium strany.Zaorálek dostal ponuku na vedenie ministerstva zahraničia, po tom čo na poste skončil Tomáš Petříček, ktorého odchod dlhodobo žiadal prezident Miloš Zeman Vedenie rezortu má dočasne na starosti šéf sociálnych demokratov a minister vnútra Jan Hamáček. Ak by Zaorálek ponuku prijal, na ministerstve kultúry by ho vystriedal poslanec ČSSD Jan Birke.