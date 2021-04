Matovič sa podľa Druckera dopustil sabotáže, podal naňho podnet na generálnu prokuratúru

Neprišli ďalšie dodávky vakcín

Hegera vyzval na zverejnenie zmluvy

13.4.2021 - Predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker v utorok podal na Generálnu prokuratúru SR (GP SR) podnet pre podozrenia zo spáchania trestných činov sabotáže či zneužitia právomocí verejného činiteľa v súvislosti s cestami ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) do Ruska a Maďarska.Matovič sa podľa Druckera svojím konaním postavil proti slovenským inštitúciám, obhajuje obchodné záujmy iného štátu a v neposlednom rade jeho vyhlásenia na adresu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) mali za následok, že zamestnanci týchto inštitúcii sa stali terčom osobných vyhrážok. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.„Igor Matovič verejne oznámil, že Ruská federácia žiada vrátiť dodávky vakcín Sputnik V, pretože slovenská strana porušila zmluvu. Keďže k dnešnému dňu nie je zmluva o dodávkach vakcín Sputnik V verejne dostupná, je potrebné, aby táto zmluva bola zverejnená a orgány činné v trestnom konaní dôkladne preverili výhodnosť a podmienky uzatvorenia tejto zmluvy,” podotkol Drucker.Ako doplnil, podľa verejne dostupných informácií, ktoré prezentovali bývalý predseda vlády Matovič a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), k dnešnému dňu malo na Slovensko prísť ďalších 400-tisíc vakcín Sputnik V, ktoré neprišli. „Dôvody pre ktoré neprišli ďalšie dávky týchto vakcín, či informácie o povinnosti vrátiť uhradené vakcíny, vzbudzujú vážne podozrenia z nevýhodnosti tejto zmluvy,” dodal.Keďže podľa Druckera ide o verejné zdroje, ktoré sú použité na nákup týchto vakcín, je neprijateľné, aby zmluva nebola verejná vo všetkých častiach, ktoré nemajú charakter obchodného tajomstva. „Vyzývam preto predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO), aby v záujme zvýšenia dôvery a odstránenia všetkých pochybností zverejnil zmluvu o nákupe Sputnik V," uzavrel líder Dobrej voľby.Matovič vo štvrtok 8. apríla navštívil Moskvu, kde rokoval o ruskej vakcíne Sputnik V. O deň na to cestoval do Budapešti na stretnutie s ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm aj premiérom Maďarska Viktorom Orbánom. Szijjártó na piatkovej tlačovej besede po rokovaní s Matovičom vyhlásil, že na základe žiadosti Slovenska pomôže Maďarsko pri testovaní ruskej vakcíny Sputnik V.