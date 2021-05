Český minister Zaorálek mal autonehodu na diaľnici D1, do jeho auta narazil kamión

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.5.2021 - Český minister kultúry Lubomír Zaorálek mal vo štvrtok popoludní dopravnú nehodu na diaľnici D1 v smere na Brno. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Podľa hovorkyne ministerstva Michaely Lagronovej je však v poriadku a nezranený. Ako uviedla, minister bol v čase nehody na ceste na besedu do Ostravy, pričom v služobnom aute bol len on a jeho vodič.„Po ceste do Ostravy do služobného automobilu pána ministra narazil kamión. Auto v tom čase riadil jeho osobný vodič. Obaja sú bez zranení," uviedla hovorkyňa pre TN.cz.Vodič kamiónu bulharskej národnosti podľa polície narazil pri jazde do ministrovho služobného auta, pričom spôsobil len ľahké pokrčenie plechov. Presnú príčinu nehody bude polícia naďalej vyšetrovať.