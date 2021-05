Nevyriešené konflikty s krajinami v susedstve sú hrozbou pre Európsku úniu a jej občanov, myslí si Korčok

Diskusia šéfov diplomacie

Viac nevyriešených konfliktov

Dôležité vzťahy s Afrikou

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ak chce byť Európska únia (EÚ) globálnym aktérom, musí byť aktívnejšia v otázkach nevyriešených konfliktov vo východnom susedstve.Na štvrtkovom neformálnom zasadnutí ministrov zahraničia členských štátov EÚ v Lisabone to povedal šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS ). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informovalo v tlačovej správe. Diplomati sa venovali možnostiam zmeny prístupu Bruselu k nevyriešeným konfliktom vo východnom susedstve EÚ.„V bezprostrednom susedstve EÚ sú hneď dva konflikty – na Ukrajine a v Moldavsku, s rôznou históriou, intenzitou, charakterom a geopolitickými súvislosťami,“ povedal Korčok.Dodal, že ďalšie tri nevyriešené konflikty sú na južnom Kaukaze. „Práve konflikt o Náhorný Karabach je trpkým pripomenutím toho, ako rýchlo sa môže zamrznutý konflikt pretransformovať do plne rozvinutej vojny, ktorá medzi Arménskom a Azerbajdžanom vypukla na jeseň minulého roku,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.Podľa Korčoka je existencia nevyriešených konfliktov hrozbou nielen pre bezpečnosť EÚ a jej občanov, ale je aj prekážkou rýchlejšieho rozvoja a transformácie východných partnerov EÚ.Diskusia ministrov v Lisabone sa venovala aj vzťahom EÚ a indicko-tichomorského regiónu, kde nejde len o rozvoj ekonomického potenciálu, ale čoraz viac sa zameriava na stabilitu, prosperitu a udržateľný rozvoj regiónu. V záujme EÚ je aj ďalší rozvoj vzťahov s Afrikou.Minister Korčok považuje z pohľadu Slovenska za dôležité, aby sa rozvoj vzťahov s Afrikou uberal nielen cestou ekonomickej spolupráce, ale aj formou politického dialógu, ktorý by sa zameral na základné príčiny nelegálnej migrácie.