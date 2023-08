Český módny e-shop VUCH expanduje na slovenskom trhu. V Bratislave otvoril prvú kamennú predajňu

28.8.2023 (SITA.sk) -Slovenskí zákazníci nájdu v novom showroome v Eurovea II s rozlohou 100 m2 ochutnávky z celého portfólia značky - batohy, kabelky, peňaženky, topánky a ďalšie doplnky okrem oblečenia."Tešíme sa, že môžeme našim zákazníkom poskytnúť prvotriedny osobný servis a ich obľúbené produkty na dosah ruky v krásnom prostredí nášho nového showroomu. Bratislavská predajňa ponúka ochutnávku našej ponuky, počnúc batohmi, cez kabelky, obuv až po rôzne doplnky. Zákazníci tak majú meeting point, možnosť si veci vyskúšať, poznať nás a byť s nami," hovoríBratislavská predajňa ponúkne čoskoro zákazníkom možnosť vyzdvihnúť si osobne aj svoje online objednávky. ,Vyzdvihnutie objednávok plánujeme spustiť niekedy na prelome septembra a októbra tohto roku, až si budeme istí, že nová predajňa je dobre zabehnutá a všetky procesy sú doladené. Chceme našim slovenským zákazníkom poskytnú čo možno najlepší servis a zamestnancom dať priestor spoznať všetky procesy dopodrobna, aby sme sa vyvarovali prípadným procesným chybám,” prezrádzaPodľa nej značka v budúcnosti nevylučuje otvorenie ďalších kamenných predajní v závislosti od záujmu zákazníkov i podmienok podnikateľského prostredia na Slovensku.Už túto jeseň prinesie do bratislavského showroomu VUCH množstvo noviniek. Objavia sa úplne nové dizajny spolu s redizajnovanými produktami a nové verzie už predávaných modelov. VUCH rozšíri svoje portfólio naprieč kolekciami.Fanúšikovia značky sa tak môžu tešiť na ďalšie produkty z ikonickej bodkovanej kolekcie Cuttie Dotty, pripravené sú tiež elegantnejšie modely v rámci kolekcie Shape of Diamond, ale aj jednoduché čisté dizajny kolekcie Simply V. Najviac noviniek zákazníčky nájdu v kategórii crossbody kabelky, kde pribudne sedem nových kúskov.A práve kabelky sú najobľúbenejším a najpredávanejším produktom značky medzi slovenskými zákazníkmi. Aktuálne medzi najpredávanejšie VUCH kabelky patrí model Coalie z kolekcie SimplyV a na druhom mieste je to model Fossy z kolekcie Shape of Diamonds , tretím najobľúbenejším výrobkov za radu kabeliek je model Carrie z kolekcie Shape of Diamonds . V peňaženkách vedie zase model Lance , batohom zase kraľujú modely Zane Joanna či Linton Zákazníci na Slovensku môžu aktuálne využiť špeciálnu zľavu pri príležitosti otvorenia kamennej predajne v Bratislave aZľava platí v kamennej predajni ako aj na eshope . Predajňa VUCH v Eurovea II je otvorená denne od 10,00 do 21,00 hodiny.Informačný servis