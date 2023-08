DKV Mobility prekonala míľnik 500 000 nabíjacích bodov v Európe

O spoločnosti DKV Mobility

DKV Mobility je popredná európska B2B platforma pre platby a riešenia na cestách s takmer deväťdesiatročnou históriou a cieľavedomým rastom. So servisným kartami DKV Mobility môže zhruba 322 000 aktívnych zákazníkov tankovať a nabíjať svoje vozidlá v najväčšej akceptačnej sieti pre rôzne druhy pohonov v Európe. Zahŕňa okolo 66 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 509 000 dobíjacích miest a 21 000 staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Zároveň ponúka služby zaisťujúce mobilitu vrátane servisu vozidiel na približne 32 000 servisných miestach alebo inovatívne digitálne riešenia. V rámci finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vratky DPH. DKV Mobility vygenerovala v roku 2022 so svojimi 1 900 zamestnancami transakcie vo výške 17 miliárd EUR a tržby 621 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility.

28.8.2023 (SITA.sk) - DKV Mobility, popredná európska platforma B2B pre platby a riešenia na cestách, prekonala významný míľnik 500 000 nabíjacích bodov v Európe. Zákazníci DKV Mobility môžu teraz nabíjať svoje vozidlá pomocou karty DKV +Charge alebo aplikácie DKV Mobility na približne 509 000 nabíjacích bodoch. DKV Mobility ponúka spolu s dcérskou spoločnosťou GreenFlux prístup do jednej z najväčších nabíjacích sietí v Európe."Prekročením hranice 500-tisíc nabíjacích miest v Európe sme upevnili naše postavenie medzi najväčšími poskytovateľmi služieb pre nabíjanie elektromobilov v Európe. Len tento rok sme spolu s našou dcérskou spoločnosťou GreenFlux pridali do našej siete už viac ako 100 000 nabíjacích bodov. Sme hrdí na tento pokrok a chceme ďalej rozširovať našu prítomnosť na tomto trhu, aby sme našim zákazníkom v celej Európe čo najviac uľahčili nabíjanie," hovorí Sven Mehringer, generálny riaditeľ divízie pre energetiku a služby pre vozidlá v spoločnosti DKV Mobility.GreenFlux, dcérska spoločnosť DKV Mobility, má na starosti ponuku DKV Mobility na verejných nabíjacích staniciach a zameriava sa na spoluprácu s partnermi v tejto oblasti. Od septembra 2020, keď spoločnosť DKV Mobility pridala do svojej akceptačnej siete stotisíci nabíjací bod, sa počet nabíjacích miest zväčšil už päťnásobne.Informačný servis