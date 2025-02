Český parlament súhlasil si stíhaním poslanca Tomia Okamuru za podnecovanie k nenávisti

13.2.2025 (SITA.sk) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu v stredu v noci súhlasila s tým, aby bol opozičný poslanec a predsedu strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura stíhaný. Česká polícia ho chce obviniť zo šírenia nenávisti voči skupine osôb. Informuje o tom portál Novinky.cz.O vydanie Okamuru na trestné stíhanie v súvislosti s kampaňou jeho strany pre podozreniu z rasizmu pražskí kriminalisti požiadali začiatkom januára. S kontroverznou kampaňou prišla SPD po neúspešných voľbách do Európskeho parlamentu. Na vizuáloch vytvorených umelou inteligenciou zobrazovali okrem iného muža čiernej pleti v zakrvavenej košeli s nožom v ruke a s textom „Nedostatky v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu". Za rasistickú označili túto kampaň mediálni odborníci a napríklad aj bývalý český minister spravodlivosti Jiří Pospíšil.Za vydanie Okamuru hlasovali poslanci vládnych strán a opozičnej strany Piráti. Proti boli poslanci opozičnej SPD a hnutia ANO expremiéra Andreja Babiša. „K danej veci bolo povedané už dosť. Vedieme tu fakticky debatu o slobode slova. Nie o mne, ale o tom, čo a ako sa smie hovoriť, na čo sa smie upozorňovať. To je to, o čo tu ide. Sloboda slova je dnes v západnom svete ohrozená,“ vyhlásil Okamura.