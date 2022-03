Český pesničkár Klus zložil skladbu na podporu Ukrajiny

Skladbou Ukrajino zareagoval na vojenský útok Ruska na Ukrajinu český pesničkár Tomáš Klus. Pieseň, ktorá vznikla ako dôsledok silných emócií vyvolaných situáciou v krajine, odpremiéroval uplynulý víkend. Aktuálne je dostupná aj v štúdiovej verzii a lyric videu."Napísal som pieseň pre Ukrajinu, pretože na jednej strane cítim obrovský hnev a na druhej obrovský strach. To sú dve veľmi protichodné emócie. Z nich vždy vzíde nejaká inšpirácia a potreba sa vyjadriť k danej situácii," vysvetľuje Klus. Spevák sa k dianiu na politickej scéne vyjadruje dlhodobo, často diskutuje na sociálnych sieťach a za svoje názory je ochotný aj "uvaliť sankcie". V minulom roku mu vyšiel album ČAUČESKU. "Celé sa to začalo nevinne, prosto som písal reflexiu doby a sveta, čo vidím, čo počujem, a zrazu som mal skladby na celý album," uviedol v čase vydania albumu.Vojenský útok na Ukrajinu a reakcia obyvateľov nenechala Klusa chladným. "Chcel som predovšetkým vzdať hold a pokloniť sa ukrajinskému národu a ich statočnému prezidentovi. Ich motivácia nepodľahnúť neľudskosti je veľmi inšpirujúca a motivujúca nielen pre nás, ale pre celú Európu i celý svet," hovorí spevák. Pieseň napísal v čase, keď mal nastupovať do štúdia Českého rozhlasu k Alešovi Cibulkovi v relácii Tobogan. "Český rozhlas je pre mňa médiom, ktoré si nesmierne vážim. Vďaka takýmto médiám nepodliehame dezinformačnej paľbe tak, ako sa to deje v Rusku, kde ľudia nevedia, kde je vpravo a kde je vľavo. Je pre mňa veľkou cťou, že skladba po prvý raz mohla zaznieť práve tu," podčiarkol Klus.Skladbu Ukrajino v štúdiovej verzii doplnili aj slová priamo v ukrajinčine. Zverejnená je vo verzii lyric videa, text celej skladby je uvedený takisto v ukrajinčine.