KRÁSNE JUBILEUM: Rocková hviezda Jon Bon Jovi slávi 60. narodeniny

Patrí medzi spevácke legendy, ktorá získala celosvetovú slávu, pričom sa môže popýšiť aj titulom najsexi rocková hviezda. V stredu 2. marca oslávi spevák, skladateľ, gitarista a tiež herec a filantrop Jon Bon Jovi 60. narodeniny.

Na archívnej snímke z 26. júna 2013 americký rockový spevák Jon Bon Jovi (uprostred s gitarou) počas koncertu so skupinou Bon Jovi v portugalskom Lisabone.

Foto: TASR/AP

Jon Bon Jovi, vlastným menom John Francis Bongiovi junior, sa narodil 2. marca 1962 v americkom Perth Amboy v štáte New Jersey. S hudbou začínal keď mal trinásť rokov, v prvej svojej skupine Raze hral na klavíri a gitare. O tri roky neskôr sa stretol s Davidom Bryanom a založili skupinu Atlantic City Expressway. V marci 1978 sa so šťastím dostal na koncert Bruce Springsteena v newyorskej Madison Square Garden, čo bol impulz k jeho muzikantskej dráhe.

Na archívnej snímke z 19. októbra 2016 členovia skupiny Bon Jovi, zľava Phil X, Tico Torres, Jon Bon Jovi, David Bryan a Hugh McDonald pózujú pre portrét v New Yorku. Amerických rockerov z kapely Bon Jovi uvedú v roku 2018 do Rokenrolovej siene slávy.

Foto: TASR/AP

V roku 1980 založil ďalšiu skupinu The Rest. Zarábal si ako pomocník v nahrávacom štúdiu Power Station bratranca Tonyho a po večeroch skladal piesne. Jednu z nich – Runaway hrala aj miestna stanica WNEW. Ak chcel hrať, musel si založiť kapelu. Bolo to v roku 1983, v zostave boli klávesák David Bryan, bubeník Tico Torres, gitarista Richie Sambora a basgitarista Alec John Such.Debutový album s názvom Bon Jovi vydali 21. januára 1984. Hitom z neho sa stala skladba Runaway, ktorá aj prvá bodovala v singlovom rebríčku. V novembri 1986 viedli prvýkrát americký rebríček so skladbou You Give Love A Bad Name. Veľmi úspešný bol album Slippery When Wet v októbri 1986 s predajom viac ako 28 miliónov výliskov a New Jersey v októbri 1988, ktorého sa predalo viac ako 18 miliónov výliskov, obidva sa dostali na prvé miesto v rebríčku albumov.V roku 1989 podnikli svetové turné, za 16 mesiacov absolvovali 237 koncertov. V rámci turné vystúpili tiež v Moskve a album New Jersey vyšiel v auguste 1989 aj v Sovietskom zväze. V júli 1990 nahral Bon Jovi titulnú skladbu Blaze Of Glory do filmu Young Guns II režiséra Geoffa Murphyho. Dostala sa na prvé miesto hitparády a získala nomináciu na cenu Grammy. Rovnako aj soundrack z filmu bol prvý v rebríčku albumov. Chvíľu to vyzeralo na koniec kapely a začiatok sólovej dráhy, navyše keď ešte v tom čase vydal sólový album Stranger In This Town aj gitarista Richie Sambora. Rozchod sa však nekonal.V 90. rokoch začal Jon Bon Jovi hereckú kariéru, hral vo filmoch Moonlight a Valentino, U-571, účinkoval aj v televíznych filmoch Sex and the City, Ally McBeal a The West Wing.V roku 1996 ho časopis People zaradil medzi 50 najkrajších ľudí sveta a v roku 2000 mu People udelil titul najsexi rocková hviezda. V roku 2006 založil nadáciu Jon Bon Jovi Soul Foundation, ktorá sa zameriava na problémy chudoby a bezdomovectva v Spojených štátoch. V roku 2009 ho uviedli do Skladateľskej siene slávy, v roku 2012 ho časopis hudobný Billboard zaradil na 50. miesto v rebríčku Power 100 najmocnejších a najvplyvnejších ľudí v hudobnom biznise.

Na archívnej snímke z 8. novembra 2016 zľava americký spevák Jon Bon Jovi, bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a demokratická kandidántka na prezidentku Spojených štátov amerických Hillary Clintonová mávajú ľuďom počas mítingu v meste Raleig.

Foto: TASR/AP

Na svojom konte majú Bon Jovi pätnásť štúdiových albumov, štrnásty This House Is Not for Sale vydali v novembri 2016, najnovší pätnásty 2020 vyšiel v októbri 2020. K diskografii patria aj tri live a päť kompilačných albumov. Za pieseň Who Says You Can't Go Home dostali v roku 2007 cenu Grammy. V singlovej TOP 40 hitparáde mali do dnešných dní dvadsať piesní, štyri z nich na prvom mieste. Jon Bon Jovi vydal aj dva sólové albumy, Blaze of Glory v júli 1990 a Destination v júni 1997.V apríli 1989 sa v Las Vegas oženil so svojou stredoškolskou láskou Dorotheou Hurley. Majú štyri deti, dcéru Stephanie Rose a troch synov Jesseho Jamesa Louisa, Jacoba Hurleyho a Romea Jona. V máji 2021 získal Jon Bon Jovi čestný titul Princeton University za prínos v spoločensko-hudobnej oblasti a charitatívnej činnosti.