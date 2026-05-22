 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Český premiér Babiš pripustil predaj výrobcu Semtexu, záujem má aj Francúzsko


Tagy: Česká vláda Český premiér Explosia štátny podnik Výbušniny

Prípadný predaj spoločnosti Explosia by podľa Andreja Babiša mohol priniesť miliardy na modernizáciu armády a plnenie záväzkov NATO.



22.5.2026 (SITA.sk) - Prípadný predaj spoločnosti Explosia by podľa Andreja Babiša mohol priniesť miliardy na modernizáciu armády a plnenie záväzkov NATO.

Česká vláda zvažuje predaj pardubickej spoločnosti Explosia, štátneho výrobcu výbušnín a streliva známeho najmä produkciou plastickej trhaviny Semtex.


Po návšteve podniku to v piatok povedal český premiér Andrej Babiš. Informoval o tom portál Novinky.cz.



Medzinárodný záujem


Podľa Babiša prejavilo o firmu záujem Francúzsko prostredníctvom prezidenta Emmanuela Macrona, ale aj ďalšie európske spoločnosti.


Premiér uviedol, že Explosii sa v poslednom období mimoriadne darí a firma podľa neho zvýšila výnosy až päťnásobne.


„Ak by došlo k tomu, že by sme Explosiu predali, tak to musí byť za extrémne dobrých podmienok pre štát a pri zachovaní jej postavenia aj z pohľadu vzťahu Explosie a českej armády,“ povedal Babiš novinárom. Dodal, že osobne by predaj podporil.



Storočná tradícia


Premiér zároveň naznačil, že výnos z prípadného predaja by mohol byť použitý na investície do obrany a plnenie záväzkov voči NATO.


Podľa portálu Ekonomický deník otvoril Babiš tému možného predaja už v stredu počas stretnutia na českom ministerstve obrany.


Explosia patrí medzi tradičných českých výrobcov výbušnín a streliva. Jej história siaha do roku 1920, keď bola v Semtíne založená Československá akciová továreň na výbušné látky. Výroba v novom závode sa začala o rok neskôr.




Zdroj: SITA.sk - Český premiér Babiš pripustil predaj výrobcu Semtexu, záujem má aj Francúzsko © SITA Všetky práva vyhradené.

