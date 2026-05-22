Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Český premiér Babiš pripustil predaj výrobcu Semtexu, záujem má aj Francúzsko
Prípadný predaj spoločnosti Explosia by podľa Andreja Babiša mohol priniesť miliardy na modernizáciu armády a plnenie záväzkov NATO.
Česká vláda zvažuje predaj pardubickej spoločnosti Explosia, štátneho výrobcu výbušnín a streliva známeho najmä produkciou plastickej trhaviny Semtex.
Po návšteve podniku to v piatok povedal český premiér Andrej Babiš. Informoval o tom portál Novinky.cz.
Medzinárodný záujem
Podľa Babiša prejavilo o firmu záujem Francúzsko prostredníctvom prezidenta Emmanuela Macrona, ale aj ďalšie európske spoločnosti.
Premiér uviedol, že Explosii sa v poslednom období mimoriadne darí a firma podľa neho zvýšila výnosy až päťnásobne.
„Ak by došlo k tomu, že by sme Explosiu predali, tak to musí byť za extrémne dobrých podmienok pre štát a pri zachovaní jej postavenia aj z pohľadu vzťahu Explosie a českej armády,“ povedal Babiš novinárom. Dodal, že osobne by predaj podporil.
Storočná tradícia
Premiér zároveň naznačil, že výnos z prípadného predaja by mohol byť použitý na investície do obrany a plnenie záväzkov voči NATO.
Podľa portálu Ekonomický deník otvoril Babiš tému možného predaja už v stredu počas stretnutia na českom ministerstve obrany.
Explosia patrí medzi tradičných českých výrobcov výbušnín a streliva. Jej história siaha do roku 1920, keď bola v Semtíne založená Československá akciová továreň na výbušné látky. Výroba v novom závode sa začala o rok neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Český premiér Babiš pripustil predaj výrobcu Semtexu, záujem má aj Francúzsko © SITA Všetky práva vyhradené.
