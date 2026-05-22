Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Liberáli kritizujú ministerstvo kultúry, poukazujú na odmeny pre úradníkov v čase konsolidácie
Strana
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje Ministerstvo kultúry (MK) SR, poukazuje na rast odmien pre úradníkov v rezorte, a to v čase konsolidácie verejných financií. Liberáli v tomto smere hovoria o papalášizme a nehospodárnom nakladaní s financiami. Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková tvrdí, že rezort kultúry vlani vyplatil na odmenách bezmála milión eur.
SaS kritizuje rast odmien
„V roku 2024 dalo ministerstvo kultúry na odmeny približne 580-tisíc eur. V roku 2025 táto suma narástla na viac ako 960-tisíc eur, teda takmer o 400-tisíc eur viac,” uviedla poslankyňa. Poukázala tiež, že medziročne poklesol počet odmenených zamestnancov, a to z 261 na 226. Priemerná odmena sa podľa nej zmenila z 2 200 eur na vyše 4 200 eur.
Považuje to za pokrytectvo vlády, ktorá hovorí o konsolidácii a zvyšuje dane. „Realita na ministerstvách je však úplne opačná. Kým občania šetria na potravinách a energiách, na ministerstve kultúry sa rozdávajú papalášske odmeny,“ zdôraznila Bajo Holečková. Poslankyňa tiež hovorí o tom, že ministerstvo škrtá peniaze tam, kde by mali zostať zachované, spomenula prepúšťanie hercov z divadiel, rušenie folklórnych festivalov i to, že, kultúrne inštitúcie bojujú o prežitie.
Hovoria o oslabovaní kultúry
Tímlíder SaS pre kultúru René Parák je toho názoru, že na ministerstve kultúry dochádza k masívnej byrokratizácii a oslabovaniu odbornosti. „Prepúšťajú sa odborníci, umelci, hudobníci či ľudia, ktorí roky budovali kultúrne inštitúcie. Namiesto toho rastie administratívny aparát a papierovanie víťazí nad kultúrou, umením a odbornou prácou,“ tvrdí.
Pripomenul tiež zoškrtanie prostriedkov na podporu folklóru a regionálnej kultúry. „Celková podpora tradičnej ľudovej kultúry klesla z 1,1 milióna eur na 600-tisíc eur. Festivaly dostávajú likvidačné sumy alebo končia úplne. Festival detských folklórnych súborov vo Zvolene po 52 rokoch končí. Gemerský folklórny festival dostal namiesto 43-tisíc len 2-tisíc eur. Toto má byť ochrana slovenskej identity?“ spytuje sa Parák. Pripomenul tiež súčasnú situáciu vo Fonde na podporu umenia či v kultúrnych inštitúciách.
Liberáli na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS) apelujú, aby vysvetlila vyplácanie odmien. Vyzvali ju tiež, aby „prestala ničiť slovenskú kultúru”.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli kritizujú ministerstvo kultúry, poukazujú na odmeny pre úradníkov v čase konsolidácie © SITA Všetky práva vyhradené.
