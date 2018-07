Český prezident M. Zeman vymenoval ministerku práce Janu Maláčovú

Archívna snímka, Miloš Zeman. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 30. júla (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenoval v pondelok do funkcie ministerky práce a sociálnych vecí Janu Maláčovú (ČSSD). Tá vo funkcii nahradila Petra Krčála (ČSSD), ktorý pred dvoma týždňami rezignoval pre podozrenie z plagiátorstva pri písaní bakalárskej práce. Maláčovú do úradu oficiálne uviedol už aj premiér Andrej Babiš a poprial jej, aby sa jej darilo. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Vymenovanie ministerky sa netradične odohralo na zámku v Lánoch. Maláčová sa s prezidentom a premiérom stretla už minulý týždeň a predstavila im svoje priority v rezorte.Ministerka po uvedení do úradu zopakovala, že na ňu čakajú veľké výzvy a bude treba pripraviť rad noviel a legislatívnych zmien. Za hlavné považuje presadzovanie programového vyhlásenia vlády, teda napríklad preplácanie nemocenskej od prvého dňa, ďalej zvyšovanie platov vo verejnej sfére i minimálnej mzdy. Okrem priorít uvedených v programovom vyhlásení by sa rada zamerala na rodinnú politiku a podporu matiek samoživiteliek.Ako prvá z úloh na ňu čaká vrátená novela dôchodkového poistenia zo Senátu, pre ktorú bude trvať na zvolaní mimoriadnej schôdze. Ak by nebola zvolaná, bol by ohrozený nárast dôchodkov od 1. januára 2019. Iniciovanie schôdze v termíne po 21. auguste potvrdil aj Andrej Babiš.