Tesla chce v Európe postaviť svoju Gigafactory

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. júla (TASR) - Tesla chce v postaviť svoj prvý veľký európsky závod, rokuje preto s úradmi v Nemecku a Holandsku, uviedol v pondelok Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje, ktoré sa zúčastňujú rokovaní.Americký výrobca elektromobilov predbežne diskutoval s dvomi nemeckými štátmi, ktoré majú záujem o európsku Gigafactory, kde by Tesla pod jednou strechou vyrábala autá aj ich batérie, uviedol WSJ.Šéf Tesly Elon Musk v júni povedal, že miestom pre prvú európsku Gigafactory by malo byť podľa neho Nemecko. Firma tento mesiac uviedla, že plánuje postaviť prvý zahraničný závod v Číne.