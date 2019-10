Český prezident Miloš Zeman trvá na zrušení uznania Kosova

Na snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Lány 3. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vo štvrtok povedal, že predloží návrh na zrušenie uznania nezávislosti Kosova. Očakáva aj to, že môže byť demokraticky prehlasovaný, ale napriek tomu chce aj potom ďalej presviedčať premiéra Andreja Babiša, predsedu Senátu Jaroslava Kuberu a šéfa Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka. Informoval o tom portál Novinky.cz.Zeman na tlačovej konferencii po rokovaní skupiny V4 v Lánoch zopakoval svoje známe stanovisko ku Kosovu a povedal, že návrh na zrušenie uznania jeho nezávislosti Českom predloží na najbližšej porade štyroch najvyšších českých ústavných činiteľov.Český prezident o myšlienke odvolať uznanie Kosova hovoril prvýkrát na svojej návšteve srbského Belehradu v polovici septembra. Vtedy povedal aj to, že Kosovo nemá rád, pripomenul portál Novinky.cz.povedal Zeman podľa tlačovej agentúry AP po anglicky svojmu hostiteľovi, prezidentovi Aleksandarovi Vučičovi. Potom stíšeným hlasom pokračoval:Štát, v ktorého vedení sú "vojnoví zločinci", nepatrí do spoločenstva demokratických štátov, dodal ešte Zeman.Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček následne uviedol, že nevidí dôvod, prečo by malo Česko odvolať uznanie Kosova." reagoval vtedy Petříček.Kosovo aj po rozpade Juhoslávie patrilo Srbsku, v roku 2008 však vyhlásilo nezávislosť - po krvavej vojne v rokoch 1998 a 1999, ktorú ukončilo NATO náletmi. Kosovo v osamostatnení podporili aj západné veľmoci. K nim sa pridalo Česko a väčšina štátov OSN. Srbsko stále pokladá Kosovo za svoju provinciu a odmieta uznať jeho nezávislosť. Uznať ho odmietli aj Slovensko, Španielsko, Rusko, Bosna či Grécko.Ak by Česko stiahlo svoje uznanie Kosova, zaradilo by sa medzi 12 krajín, ktoré tak urobili v posledných troch rokoch, napríklad Surinam, Lesotho, Šalamúnove ostrovy či Togo.