Trump tvrdí, že by určite požiadal Čínu o vyšetrovanie Bidenovcov

Americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že by "určite" rozmýšľal o tom, že osloví čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga so žiadosťou o začatie vyšetrovania voči svojmu politickému rivalovi, bývalému americkému viceprezidentovi Joeovi Bidenovi.Novinárom v Bielom dome povedal, že Joea Bidena a jeho syna Huntera by mala začať vyšetrovať Ukrajina, a rovnako by mala postupovať aj Čína, píše agentúra AFP. Podľa Trumpa ide o krajiny, kde sa mohli Bidenovci dopustiť korupčného konania.povedal Trump na margo možného oslovenia Pekingu.dodal.Trump vyvolal na americkej politickej scéne vlnu pobúrenia, keď nedávno vyšlo najavo, že v júli telefonicky nabádal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Ukrajina "vytiahla špinu" na Bidena alebo jeho syna Huntera, pôsobiaceho v predstavenstve ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, ktorej činnosť vyšetruje ukrajinský protikorupčný úrad.Joe Biden je momentálne favorizovaným kandidátom na nomináciu americkej demokratickej strany do budúcoročných prezidentských volieb, v ktorých tak pravdepodobne bude Trumpovým súperom.Konverzácia oboch prezidentov je jedným z predmetov sťažnosti, ktorú podal americkému Kongresu nemenovaný informátor v polovici augusta. Na základe sťažnosti začala predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v utorok konanie smerujúce k tzv. impeachmentu (ústavnej žalobe) voči Trumpovi.