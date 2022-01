Český prezident Zeman privítal nový rok pokojne, stále nefajčí ani nepije alkohol

Viac času na odpočinok

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman sa aj na Silvestra vyhol alkoholu a cigaretám. V relácii Benešovský Impuls to v pondelok povedal jeho hovorca Jiří Ovčáček, informuje spravodajský portál iDNES.cz.Zeman podľa Ovčáčka nový rok privítal pokojne a 31. decembra sa v Lánoch nekonali žiadne bujaré oslavy.„Ani jedna cigareta, nič také. Pán prezident to veľmi dobre zvláda. Dodržiava odporúčania lekárov. Na zámku v Lánoch trávi čas pracovný aj súkromný,“ opísal hovorca pre Rádio Impuls s tým, že tamojšie prostredie umožňuje prezidentovi dobrú rekonvalescenciu po pobyte v nemocnici a zároveň zvláda plniť všetky svoje ústavné povinnosti. Hlava štátu má podľa neho v týchto dňoch konečne aj viac času na odpočinok pri dobrej knihe.Zemanova pracovná agenda bude podľa Ovčáčka v novom roku pokojnejšia, a to aj preto, že už nemá v pláne absolvovať zahraničné cesty a so štátnikmi bude rokovať v Česku.V poslednom roku jeho prezidentskej funkcie má v pláne najmä pravidelné mesačné stretnutia s premiérom Petrom Fialom a rád by vraj dohnal aj resty, spojené s protipandemickými opatreniami či jeho zdravotnými komplikáciami.To sa týka najmä zrušenia ceremoniálov odovzdávania štátnych vyznamenaní v uplynulých dvoch rokoch. Nový termín odložených slávností by mali stanoviť v prvom štvrťroku tohto roka.