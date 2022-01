Dezinformácie oklamali značnú časť Slovákov, Klus oceňuje vyvracanie hoaxov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko dlho spalo v boji s dezinformáciami, značnú časť obyvateľstva sa preto podarilo „zblbnúť“ a oklamať. Agentúre SITA to povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus. Oklamať ľudí je podľa neho jednoduchšie, než ich presvedčiť o tom, že boli oklamaní.Štátny tajomník tvrdí, že bojovať s dezinformáciami je zložité, ale má to svoj zmysel a je dôležité na tom pracovať. Oceňuje preto prácu rezortu zdravotníctva, vnútra, či Kancelárie prezidenta, ktoré vyvracanie hoaxov a mýtov robia jednoduchým a vysvetľujúcim jazykom.„Veľmi aktívny je v tom aj rezort diplomacie. Aj my sa snažíme komunikovať napríklad dôležitosť ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO. Keď sa nám toto bude dariť, som presvedčený, že ľudia budú aj politikom a vláde ako takej viac dôverovať,“ povedal. Doplnil, že takto sa zmenší aj tendencia ľudí dôverovať rôznym pochybným webom, ktoré sa aj na Slovensku vyskytujú.Inou alternatívou je podľa Klusa aj práca so sociálnymi platformami, ktoré dávajú priestor internetovým botom a falošným profilom. „Sociálne platformy v tejto veci majú čo naprávať. Podobne ako pri nastavovaní svojich algoritmov zobrazovania príspevkov. Na to, aby k takejto náprave došlo, potrebujeme mať naprieč EÚ spoločný postoj a som rád, že o ňom veľmi aktívne diskutujeme,“ uzavrel Klus.