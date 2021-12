Český prezident Zeman vyzval na povinné očkovanie proti COVID-19, je to podľa neho jediná cesta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman vo svojom tradičnom prejave na druhý sviatok vianočný vyzval na povinné očkovanie proti koronavírusu, ktoré je podľa neho jedinou cestou, ako poraziť pandémiu ochorenia COVID-19. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.„Považujem očkovanie za jedinú cestu proti tejto pandémii. Tí, ktorí vyjadrujú názor, že očkovaním je ohrozená sloboda, by pravdepodobne v prípade, keby sa samovrah chystal vyskočiť z okna, tohto samovraha nezadržali, pretože by rešpektovali jeho slobodu voľby a tým aj jeho smrť," vyhlásil Zeman.„Pôvodne som mal názor, že povinné očkovanie nie je nevyhnutné. Svoj názor som postupne menil tak, ako prichádzali nové a nové vlny koronavírusu. Som presvedčený, že povinné očkovanie je najjednoduchšia cesta, ako potlačiť pandémiu," dodal.Nová česká vláda sa podľa Zemana musí vyrovnať aj s energetickou krízou. „Musíme sa vyviazať zo zelenej dohody pre Európu, ktorá je hlavnou príčinou rastu cien energií," apeloval.V súvislosti s energetickou otázkou vyjadril podporu jadrovej energetike. „Neurobili sme takmer nič pre to, aby sme začali budovať nové jadrové zdroje," zaznela z jeho úst kritika.