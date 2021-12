Aký bol rok 2021 pre podnikateľov? K vláde sú kritickí, po druhej vlne pandémie sa nepoučila

Obchádzanie pripomienkového konania

Posun v digitalizácii účtovníctva

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rok 2021 bol pre podnikateľov náročný, plný zmien a bez výrazného zlepšenia predvídateľnosti protipandemických opatrení. Takto zhodnotil uplynulý rok pre agentúru SITA prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.V porovnaní s predošlým rokom navyše podľa neho firmám pribudol ďalší problém, a to výrazný rast cien a nedostatok rôznych druhov vstupov.„Pokiaľ ide o legislatívnu činnosť, tak pri zásadných zmenách chýbala odborná diskusia úplne alebo bola nedostatočná. Výsledkom boli rekordné počty pripomienok k predloženým návrhom zákonov, približne 400 k Zákonníku práce, asi 2 500 k plánu obnovy, či viac ako 4 500 k stavebnej legislatíve," zhodnotil Solík.Zároveň podľa neho pokračovala prax obchádzania štandardného pripomienkového konania a zásadné zmeny sa robili v mnohých prípadoch cez poslanecké pozmeňovacie návrhy.Podnikatelia sú kritickí aj k spôsobu prijímania protipandemických opatrení. Po druhej vlne sa podľa nich zdalo, že sa dočkajú zlepšenia, vláda sa poučí a na ďalšiu vlnu sa pripraví tak, aby firmy vedeli fungovať v predvídateľnejších podmienkach.„Najmä schválený COVID automat dával nádej, že tretia vlna bude vyzerať inak. Žiaľ, nestalo sa tak. Podnikatelia často v piatok nevedeli, čo ich čaká v pondelok alebo boli opatrenia ohlasované iba s niekoľkohodinovým predstihom," konštatoval Solík.Pozitívne na druhej strane hodnotí prijatie „regulačnej brzdy“, ktorá má úradníkov automaticky nútiť návrhy nových povinností pre podnikateľov spojiť so zrušením tých nepotrebných.S účinnosťou od roku 2022 tiež parlament schválil zmeny, ktoré v oblasti digitalizácie účtovníctva posúvajú našu legislatívu do 21. storočia a pozitívny je aj začiatok obojsmernej elektronickej komunikácie s finančnou správou.V roku 2022 by podľa podnikateľov bolo načase zásadne pohnúť s dlhoročnými problémami, akými sú vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, nízka vymožiteľnosť práva, kvalita školstva, časté zmeny zákonov a nízka kvalita prijímanej legislatívy.„Z predstavenej vízie daňovej reformy by podnikatelia ocenili, aby sa podarilo zrealizovať tú časť opatrení, ktorá je v súlade s programovým vyhlásením vlády a dá sa stihnúť do konca volebného obdobia," myslí si Solík.