Český slavík za rok 2024: Zlaté sošky Českého slavíku získali E. Farna, M. Ztracený a Kabát

Česká hudobná verejnosť už pozná držiteľov ocenení Český slavík za rok 2024. Pražský Forum Karlín bol v piatok večer (29. 11.) miestom slávnostného galavečera tejto dlhoročnej a stále populárnej ankety, ktorá si zapísala už svoj 62. ročník. Zlatých slávikov získali Ewa Farna, Marek Ztracený a skupina Kabát, a do Siene slávy uviedli legendárnu speváčku Martu Kubišovú.





V kategórii speváčky získala zlatého slávika Ewa Farna, ktorá tak obhájila minuloročné prvenstvo. Je to jej tretí zlatý slávik. Ewa má z tejto koncertnej sezóny veľa zážitkov, ale nad všetkými dominuje jediný, to že bola predskokankou na dvoch českých koncertoch Eda Sheerana 27. a 28. júla v Hradci Králové. Strieborná pozícia patrí Lucii Bílej, ktorá sa dlhé roky stále nesie na vlne úspechu. V týchto dňoch vydala nový vianočný album Vzkaz pro Ježíška. Tretie miesto patrí Monike Absolonovej; prvá trojica je tak rovnaká ako minulý rok.V kategórii spevákov vyhral opäť Marek Ztracený, obhájil tak prvenstvo z minulého roka a je to jeho štvrtý zlatý slávik v rade. Marek si dal tento rok prestávku, prihlásil sa s hitom Ta bílá ti sluší, s ktorým získal aj cenu za najobľúbenejšiu pieseň poslucháčov Rádia Impulz. Na druhom mieste skončil opäť Vojtech Dyk, tretí je Václav Noid Bárta.V kategórii skupiny obhájila zlatú pozíciu skupina Kabát, je to ich trinásta zlatá soška. Fanúšikovia zaslali kapele hlasy aj vďaka veľkolepej koncertnej šnúre Po čertech velký turné 2024. Na striebornej pozícii je skupina Chinaski, bronzový slávik patrí skupine Mirai, ktorá vydala v apríli piaty štúdiový album Tomodachi.Kategóriu hiphop a rap vyhral Calin, ktorý obhájil zlatú pozíciu z minulého roka, druhé miesto patrí formácii ATMO music, ktorá bola druhá aj pred rokom, bronzového slávika získal Viktor Sheen.Na objav roka boli nominovaní speváčka Pam Rabbit, spevák Sofian Medjmedj a kapela Brixtn. Víťaz tejto kategórie Sofian Medjmedj získal od generálneho partnera ankety prémiu 200 tisíc Kč.Ewa Farna vystúpila na pódium ešte raz, aby si prevzala ocenenie Absolútny slávik za najväčší počet získaných hlasov. Do Siene slávy uviedli legendárnu speváčku Martu Kubišovú, ktorú zaplnené hľadisko odmenilo dlhotrvajúcim standing ovation, čo si táto speváčka za svoju celoživotnú dráhu plne zaslúžila. Túto kategóriu vytvorili organizátori od roku 2022, prvým bol Jiří Suchý a druhým (2023) Václav Neckář, ktorého pred rokom do siene uviedla práve Marta Kubišová.