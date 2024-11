Katedrála Notre-Dame päť rokov po požiari znova otvára svoje brány – FOTO

30.11.2024 (SITA.sk) - Päť rokov po ničivom požiari z 15. apríla 2019 katedrála Notre-Dame v Paríži čoskoro opäť otvorí svoje brány. Prezident Emmanuel Macron a skupina novinárov dostali tento týždeň možnosť obzrieť si jej kompletne zrenovované interiéry. Od 8. decembra bude mať takúto príležitosť aj verejnosť.Rekonštrukcia sa začala predminulý rok. Nasledovala po viac ako dvoch rokoch prác na stabilizovanie a zabezpečenie katedrály pre rekonštrukciu.Úrady sa rozhodli rekonštruovať ikonický chrám z 12. storočia do podoby, akú mal pred požiarom, čo zahŕňalo aj viac ako 90 metrov vysokú vežu, ktorá na Notre-Dame pribudla v 19. storočí a zrútila sa pri požiari.Pri obnove zabudovali do katedrály aj akúsi „nadstavbu“. Katedrála teraz obsahuje najmodernejšie systémy protipožiarnej ochrany. Termokamery monitorujú strechu a do konštrukcie integrovali jemný hasiaci systém, ktorý dokáže uhasiť plamene pri ich zdroji.





V konštrukcii katedrály sú tiež ohňovzdorné bariéry a posilnené vodovodné potrubia budú môcť dodať až 600 metrov kubických vody za hodinu, čím sa zabezpečí, že katedrála bude chránená lepšie ako kedykoľvek predtým.





